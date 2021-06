Juventus, Locatelli giornata decisiva: oggi il passaggio in maglia bianconera

Juventus, giunta la giornata decisiva per il centrocampista della nazionale azzurra Manuel Locatelli per il passaggio in società bianconera. L’incontro tra Cherubini e Giovanni Carnevali metterà in chiaro la situazione del calciatore portata avanti oramai da diversi mesi. Il tecnico Allegri risulta soddisfatto dell’acquisto e spera di poterlo inserire in rosa bianconera come regista.

Juventus, Locatelli: le parole di Giovanni Carnevali

Giovanni Carnevali allenatore del Sassuolo, esprime la sua opinione ai microfoni di TRC: “In questi anni a Sassuolo ha fatto progressi importanti, specie nell’aspetto caratteriale. Lo acquistammo dal Milan per 12 milioni, una cifra importante. Ora va lasciato tranquillo, poi per il futuro dipenderà dalle sue idee. Al momento abbiamo ricevuto solo richieste dall’estero. Confermo, con la Juve ci vedremo nei prossimi giorni per parlare di lui, ma anche dei nostri e dei loro giovani“.

Trattativa per Dragusin

E’ in trattativa il difensore rumeno della Juventus Dragusin, offerto ai neroverdi dopo il passaggio di questi ultimi su Marlon allo Shakhtar Donetsk. Un buon risultato per la società bianconera che con il passaggio del rumeno ammortizzerebbe una soglia di 40 milioni, richiesti dal Sassuolo per Locatelli. A seguire Dragusin al momento ci sono anche Paris Saint Germain, City, Real Madrid e Borussia.