Pronto un altro rossonero per l’Inter?

Franck Kessie quest’anno si è imposto col Milan come uno dei migliori centrocampisti in Italia assieme a Barella. E proprio l’Inter ne vorrebbe fare il nuovo partner di centrocampo di Barella. Dopo aver preso a parametro 0 dai rossoneri Calhanoglu, ora potrebbe essere il turno dell’ivoriano. Classe 1996, Franck è in scadenza nel 2022 e per il rinnovo, ad oggi, la situazione è complicata. Il centrocampista chiede 6,5 milioni di euro all’anno, il Milan è fermo a 4: la distanza c’è ed è tanta. E l’Inter potrebbe approfittare della situazione di stallo.

Kessie, uomo di qualità e quantità

Kessie è arrivato al Milan nel 2017 per 28 milioni di euro dall’Atalanta. Dopo la prima stagione di ambientamento, l’ivoriano si è conquistato la fiducia dei tifosi e della società rossonera, diventando un perno della squadra. Col Milan ha totalizzato 143 presenze e 29 reti. E tredici di queste sono state messe a segno quest’anno. Per l’Inter sarebbe un tassello importantissimo, con la società neroazzurra che potrebbe decidere, di conseguenza, di cedere Brozovic. Per il croato ci sono Chelsea, Atletico Madrid e PSG pronti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni. L’Inter si tutelerebbe facendo firmare all’ivoriano un precontratto a gennaio per averlo in squadra dal 1 luglio 2022.

Per il Milan rappresenterebbe una beffa clamorosa. Dopo aver perso Calhanoglu – andato proprio ai rivali neroazzurri – e Donnarumma che ha scelto i milioni del PSG (12 milioni all’anno per 5 anni), perdere Kessie sarebbe una tragedia. I tre, complessivamente, sarebbero potuti essere venduti per una cifra vicina ai 150 milioni di euro. La valutazione del turco si aggira sui 30/35 milioni; 70 per il portiere della nazionale italiana e circa 50 per l’ivoriano. Il Milan farà di tutto per farlo rinnovare ma, in caso non ci riuscisse, l’Inter gli proporrebbe subito un contratto. La società neroazzurra ha evidenti difficoltà economiche ma ha dimostrato di saperci fare coi parametri 0 e Kessie sarebbe la ciliegina sulla torta.