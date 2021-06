La Lupa adesso fa sul serio per il giocatore dell’Arsenal

La Lupa ha messo nel mirino un giocatore dell’Arsenal. Più precisamente si tratta di Granit Xhaka. Il centrocampista, in questi giorni, sta disputando il campionato Europeo con la Svizzera, sua Nazionale. La società dei Friedkin intende portare l’elvetico in maglia giallorossa, ma la situazione si preannuncia tutt’altro che facile. Infatti ancora le due squadre non hanno trovato l’intesa definitiva da un punto di vista economico.

La Lupa ha avviato i contatti con l’Arsenal

Secondo l’indiscrezione riportata da Calciomercato.com, la Roma ha già fatto pervenire la sua offerta da 15 milioni di €. I Gunners lo valutano 18 milioni. I dirigenti giallorossi, hanno fatto già intendere che non intendono aumentare la proposta, anche se un ulteriore intesa potrebbe essere trovata sui bonus. Le parti starebbero per trovare un punto di incontro, per il pagamento di cifre da quantificare in relazione alle presenze che il centrocampista totalizzerà nel corso della prossima stagione. In più ulteriori somme potrebbero essere versate alle casse del club inglese, in base ad eventuali obiettivi raggiunti dalla formazione di Mourinho. In ogni caso, la parte variabile del prezzo di Xhaka, verrebbe corrisposta il prossimo anno, consentendo alla Roma di spalmare l’investimento in più annualità. Per quanto riguarda il giocatore, lo svizzero ha già accettato l’offerta della società romana: per lui è previsto un contratto quadriennale da 2,5 milioni di €.