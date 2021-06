Mercato Fiorentina, Insigne è il colpo per Gattuso

Mercato Fiorentina, Insigne è il sogno di mercato dei viola, per il quale Commisso sarebbe disposto a fare una follia per accontentare la richiesta di Gennaro Gattuso. Sotto la gestione del tecnico calabrese il capitano del Napoli ha infatto disputato una delle stagioni migliori della sua carriera. Voci vicine al calciatore raccontano che non sarebbe poi cosi dispiaciuto di seguire l’ex tecnico nella sua nuova avventura a Firenze. Resta aperta la spinosa questione del suo rinnovo col Napoli.

Insigne aveva attratto anche l’Inter e il Paris Saint-Germain, ma l’attuale situazione economica nerazzurra non permette nessun tipo d’investimento. I parigini invece stanno monitorando lo sviluppo della telenovela Cristiano Ronaldo e il suo futuro alla Juventus.

Mercato Fiorentina, Insigne e quel rinnovo che ancora non arriva. Gattuso ci spera davvero

Il contratto di Insigne scadrà nel 2022, De Laurentis offre un rinnovo al ribasso, non gradito all’attuale capitano dei partenopei. Chiederebbe almeno la stessa cifra (4,25 milioni di euro) e lo sfruttamento dei diritti d’immagine, che invece il vulcanico presidente del Napoli non vuol assolutamente concedere.



La Fiorentina potrebbe inserirsi offrendo un triennale alla stessa cifra ma permettendo ad Insigne di utilizzare i propri diritti d’immagine. Gattuso è pronto a riabbracciare il suo numero 24.