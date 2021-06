Mercato Fiorentina, vertice con Gattuso: ecco i nomi

La società di Rocco Commisso inizia a fare sul serio e nel fine settimana è prevista un’accelerata per il mercato della Fiorentina, vertice con Gattuso per decidere delle questioni più rilevanti. Molti sono i giocatori già in organico che attendono di sapere quale sarà il loro destino e altrettanto la squadra aspetta di conoscere le decisioni di alcuni di questi per muoversi di conseguenza.

Mercato Fiorentina, vertice con Gattuso: ecco le piste calde

Sembra ormai quasi fatta la trattativa che porterà il forte centrocampista del Porto Sergio Oliveira a vestire i colori della Fiorentina per la prossima stagione. Le due società stanno intavolando una trattativa abbastanza complessa che potrebbe portare in viola anche l’esterno messicano Jesus Corona. Il Porto vorrebbe circa 40 milioni per cedere ai viola entrambi i cartellini, la Fiorentina sarebbe ferma a 30 milioni più eventuali bonus. La sensazione è che la prossima settimana si potrebbe chiudere a metà strada.



Piace molto anche Goncalo Guedes, attaccante esterno portoghese in forza al Valencia. Il costo del ventiquattrenne è abbastanza alto, sembra che i catalani, pur in grosse difficoltà economiche, difficilmente scenderanno sotto i 25 milioni di euro. Non partecipando alle coppe europee l’addio del giocatore è praticamente scontato.



Quasi certa sarà anche la cessione di Dragowski al Borussia Dortmund per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, da vedere se tutti in una tranche oppure attraverso l’inserimento di eventuali bonus e clausole. Un nuovo portiere sarà una necessità per il mercato della Fiorentina, vertice con Gattuso in cui il tecnico ex Napoli chiederà l’esperto Ospina come portiere per la prossima stagione.

Mercato Fiorentina, chi resta e chi parte

Già detto della posizione di Dragowski destinato a lasciare i viola in questa sessione di mercato, particolare è anche la posizione di Pol Lirola. L’esterno basso spagnolo avrebbe già espresso la volontà di rimanere al Marsiglia, società in cui ha ben figurato questa stagione. Gattuso attende notizie perchè Lirola è un calciatore su cui vorrebbe puntare per il futuro e l’OM non ha esercitato la clausola per il riscatto. La sensazione è che potrebbe esserci un colloquio Gattuso-Lirola per comprendere se puntare sullo spagnolo o intavolare una trattativa con francesi per la cessione.

Uno che sicuramente tornerà alla base è Alfred Duncan, già intravisto a Firenze. Il centrocampista potrebbe essere inserito come contropartita tecnica: piace al Bologna e potrebbe alleggerire il costo del cartellino di Orsolini, qualora sfumassero altri obiettivi.

L’arrivo di Gattuso ha portato quell’entusiasmo che a Firenze mancava da un pò. E’ per questo che Franck Ribery rinnoverà e resterà ancora nelle file della Fiorentina. Stessa sorte toccherà a Vlahovic, che ha già espresso il desiderio di rinnovare il contratto con congruo adeguamento, vista la stagione mostruosa che il giovane serbo ha giocato quest’anno. Pare destinato a restare anche Jose Callejon, che spera di tornare ai fasti del passato con l’avvento di un allenatore in grado di esaltarne le caratteristiche.



Diverso sarà il destino di Milenkovic. La sua situazione influirà sul mercato della Fiorentina, vertice con Gattuso servirà anche per comprendere chi potrebbe arrivare per sostituire il centrale serbo, sicuro partente.