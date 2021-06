Mercato Fiorentina, le novità arrivano dalla Spagna

Sempre in fermento il mercato della fiorentina, le novità di oggi arrivano dalla Spagna. Si vocifera infatti un’accelerata dei viola per Goncalo Guedes del Valencia. Il forte esterno d’attacco portoghese, stamattina veniva addirittura già dato della Fiorentina sulla sua pagina Wikipedia. Evento poi prontamente corretto dai molti utenti che gestiscono il servizio.

Il ventiquattrenne avrebbe già comunicato al club spagnolo che accetterebbe di buon grado un trasferimento a Firenze. Il suo valore è di circa 30 milioni di euro e al momento è un pò fuori budget rispetto alle intenzioni della Fiorentina. Il calciatore sarebbe molto gradito al tecnico Gennaro Gattuso, che potrebbe schierarlo indifferentemente a destra oppure a sinistra nella batteria dei trequartisti alle spalle della punta nel suo collaudato 4-2-3-1.



Mercato Fiorentina, le novità spagnole non bloccano le alternative

Gattuso ha chiesto espressamente di rinforzare il reparto degli esterno offensivi. Al ritorno di Sottil potrebbe corrispondere però l’addio di Ribery, che a 38 anni chiede comunque garanzie tecniche che difficilmente avrebbe. Guedes è la prima opzione per completare un reparto che conterebbe anche sulla voglia di rivalsa di Callejon. Ma non mancano le alternative.

Orsolini è un vecchio pallino viola, e il non entusiasmante campionato appena concluso non raffredda l’interessa e la stima dell’ambiente toscano nei suoi confronti. La Fiorentina potrebbe anche usare Kouame come contropartita, visto che il giocatore sembrerebbe finito ai margini del progetto.



Piace anche il croato Josip Brekalo, attualmente al Wolfsburg e vecchio pallino di Gattuso. Si attendono gli sviluppi di mercato per comprendere meglio chi vestirà la maglia viola la prossima stagione.