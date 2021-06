Mercato Fiorentina, le novità arrivano da Cagliari

I viola sono una delle squadre più attive in questa prima fase, per il mercato della Fiorentina le novità porterebbero verso la Sardegna e per la precisione verso Cagliari. I rapporti tra le due società sono ottimi, basti vedere le ultime operazioni intavolate tra i due club (Simeone, Sottil, Duncan).



Questa volta a finire sotto le attenzioni del club di Rocco Commisso e Joe Barone sono due calciatori rossoblu, particolarmente graditi anche al tecnico Gennaro Gattuso. Si tratterebbe di Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano venticinquenne e del terzino greco Charalampos Lykogiannis, in scadenza con i sardi. Per il centrocampista servono circa venticinque milioni di euro, la stessa cifra richiesta dal Porto per Sergio Oliveira. Lykogiannis invece sarebbe un’operazione low coast, visto anche il suo contratto in scadenza tra un anno.

Mercato Fiorentina, le novità Lykogiannis e Nandez graditi anche a Gattuso

L’ex tecnico dei partenopei avrebbe individuato proprio in Nandez il calciatore giusto da affiancare ad Amrabat nella mediana dei viola. L’uruguaiano ha mostrato ottime doti in fase di impostazione, unite alla garra che caratterizza i sudamericani.

Lykogiannis invece è reduce da un ottimo campionato, in cui ha dimostrato anche doti balistiche di rilievo. Andrebbe a sostituire Biraghi al quale però si deve trovare ancora una sistemazione.