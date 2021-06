Mercato Fiorentina, nuovo nome per la difesa: Zeki Celik, attualmente nella rosa della Turchia a Euro2020, terzino turco, fresco vincitore della Ligue 1 in Francia con il Lille. Mentre il Campionato Europeo itinerante entra nel vivo e superata l’enorme paura per Eriksen, riprendono le trattative di mercato. Celik era stato già accostato all’Atalanta e adesso sembra essere entrato nell’orbita della Fiorentina. Anche il Milan aveva messo gli occhi addosso al giocatore, ma la richiesta del Lille era stata valutata troppo alta dall’AD milanista Gazidis.

Zeki Celik è un terzino destro di grande spinta, abile sia partendo da una linea di 4 difensori che giocando a tutta fascia in un 3-5-2. Ha appena compiuto 24 anni e dopo aver fatto la trafila nell’Instanbulspor ha conquistato a suon di ottime prestazioni la maglia del Lille. Quest’anno per lui tante presenze da titolare e molti assist per i compagni.

Mercato Fiorentina, nuovo nome è il turco Celik

La Fiorentina deve valutare ancora la situazione di Pol Lirola, rientrante dal prestito dall’OM e tiene monitorato Celik qualora si decidesse di cedere definitivamente lo spagnolo. La richiesta del Lille è di 10-12 milioni di euro, più o meno la stessa cifra che i viola incasserebbero dalla cessione di Lirola. Gattuso aspetta la fine dell’Europeo per comprendere meglio la situazione anche degli esterni difensivi.