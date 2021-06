Mercato Fiorentina Vlahovic avrà il suo partner

L’Europeo sarà una parentesi per cominciare a intavolare trattative e sondaggi. Per il mercato della Fiorentina Vlahovic è il perno su cui costruire un attacco forte, ma non solo. Si cerca un attaccante che possa essere all’occorrenza spalla del serbo ma anche alternativa. L’arrivo di Burdisso che affiancherà Pradè nella gestione del mercato viola è da leggersi anche in questo senso: l’argentino avrà il compito di invogliare i tanti talenti nel mirino della Fiorentina ad accettare un progetto ambizioso ma appena cominciato.

Vlahovic sembra intenzionato a restare a Firenze almeno un altro anno e probabilmente rinnoverà presto il suo contratto. Al momento per il ruolo di spalla si fanno i nomi interessantissimi di Arkadiusz Milik e Leonardo Pavoletti.

Mercato Fiorentina, Vahovic ma non solo: Milik e Pavoletti in orbita viola

Arkadiusz Milik è un vecchio pallino di Pradè e profilo ben visto anche da Gennaro Gattuso che lo conosce dai tempi di Napoli. Trattare con il Marsiglia non sarà facile anche visto l’affare Lirola, che i francesi volevano trattenere ma che presumibilmente tornerà a Firenze.

Pavoletti invece è un calciatore più abbordabile dal punto di visto della raggiungibilità, visti anche gli ottimi rapporti con il Cagliari. Il prezzo inferiore e l’età più avanzata non rendono però la trattativa come un ripiego. Pavoletti è un calciatore forte che a Firenze, con e per Vlahovic, potrebbe fare molto bene.



Mercato Fiorentina, Vlahovic resta e la società rinforzerà il reparto per un attacco da Europa.