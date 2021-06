Pronto il nuovo centrocampista per il Napoli!

Il nuovo Napoli di Spalletti inizia a prendere forma. I primi addii sono in dirittura d’arrivo: Hysaj verso la Lazio del suo mentore Sarri, Maksimovic potrebbe andare alla Fiorentina del suo ex allenatore Gattuso e Bakayoko farà ritorno – anche se momentaneo – al Chelsea. Sul franco-ivoriano ci sarebbe, nuovamente, il Milan, pronto a riaccoglierlo. E il Napoli dovrà sostituirlo. Svanberg primo della lista con il consenso di Luciano Spalletti.

Svanberg, il tuttofare

Il giovane svedese classe 99′ è nel mirino della squadra di Spalletti. De Laurentiis è pronto al sacrificio economico pur di portarlo all’ombra del Vesuvio. Per ora il Bologna spara alto: 22 milioni di euro. Cifra considerata troppo alta dal presidente azzurro che vorrebbe spenderne al massimo 10, magari inserendo qualche contropartita tecnica come Ounas, di ritorno dal prestito al Crotone. Svanberg è arrivato al Bologna nel 2018, per una cifra vicina ai due milioni di euro e il suo valore è quasi decuplicato attualmente. Anche l’Inter aveva chiesto informazioni a marzo e sembrava potersi concretizzare per poi dissolversi viste le difficoltà economiche della società neroazzurra. Per Svanberg 82 presenze e 6 reti col Bologna, cinque della quali messe a segno quest’anno. Anno in cui si è contraddistinto per intelligenza tattica: ottimo in entrambe le fasi e capace di vedere la porta con facilità.

Lista della spesa

Luciano da Cortaldo avrebbe indicato Svanberg e Vecino come rinforzi. Per il centrocampista dell’Inter basterebbe una cifra inferiore ai 10 milioni di euro e apporterebbe il giusto mix di qualità, quantità ed esperienza – abbinata alla decisività delle sue reti. Napoli anche alla ricerca di un terzino sinistro ed eventualmente anche un destro. Si era parlato di D’Ambrosio che ha rinnovato – a sorpresa – con l’Inter. Possibile anche un altro innesto a centrocampo: potrebbe essere Palinha, centrocampista dello Sporting Lisbona. Ma, si sa, i portoghesi sono una bottega carissima e chiedono almeno 20 milioni.