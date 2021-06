Il futuro di Tonali lontano dal Milan? Juve e.. Inter su di lui

La ferita in casa Milan è ancora fresca. L’addio di Donnarumma a parametro zero – accasatosi al PSG con un quinquennale da 12 milioni all’anno – ha lasciato l’amaro in bocca alla società. La situazione, portata avanti da Mino Raiola da settembre, è finita nel peggiore dei modi. Il classe 99′ ha lasciato Milano fra la rabbia dei tifosi che lo hanno etichettato come mercenario e avido di denaro. “Dollarumma” è andato via, ora tocca programmare il futuro. E nello specifico la situazione di Sandro Tonali.

Tonali e l’anno al Milan

Arrivato a settembre ai rossoneri – che lo hanno soffiato all’Inter quando sembrava tutto fatto con i neroazzurri – Tonali non ha convinto. Ha collezionato 25 presenze e 0 reti e, soprattutto, non ha impressionato. Parso spento e spaesato, come se l’ambiente Milan gli avesse messo timore e ansia da prestazione. Su di lui pesa anche l’etichetta di “nuovo Pirlo” appostagli nel corso degli anni al Brescia. Pesa su di lui anche la valutazione: il Milan ha sborsato 10 milioni per il prestito oneroso più 15 per il diritto di riscatto e altri 10 di parte variabile legata ai bonus. Un totale di 35 milioni, soldi che il Milan non è disposto a pagare per Tonali. Domani scadono i termini per il riscatto del calciatore e non c’è intesa fra Milan e Brescia, coi rossoneri che puntano al ribasso.

Clamorosa ipotesi Juve.. o Inter?

In questo momento di stallo nella trattativa chi potrebbe approfittarne è il Brescia che ha già due squadre disposte a prendere da subito Tonali. La prima è la Juventus che dal suo canto ha bisogno di centrocampisti in grado di impostare la manovra e sta cercando di cedere Ramsey in Premier League (ritorno all’Arsenal per lui). Allegri avrebbe già dato il consenso. Sullo sfondo la folle ipotesi Inter. I neroazzurri che stanno cercando di cedere Vidal, Joao Mario, Gagliardini e Nainggolan, prenderebbero con piacere Tonali ma solo in prestito con diritto di riscatto.