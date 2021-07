Roma: il rinforzo potrebbe arrivare dall’Inter!

La nuova Roma di Mourinho è in costruzione. Dopo la presentazione in conferenza stampa del portoghese – che ha lanciato una stoccata alla sua ex squadra – per il ds Tiago Pinto è tempo di tuffarsi nel mercato. Uno dei primi rinforzi chiesti da José è stato un esterno sinistro. Fra i moltissimi nomi circolati, l’unico che trova riscontri è quello di Federico Dimarco, classe 1997 di proprietà dell’Inter.

Dimarco è reduce da un prestito a Verona dove con Juric è esploso: 5 gol e 5 assist in campionato. All’Inter dal 2004, Federico ha esordito appena 17enne in Europa League contro il Qarabag, subentrando a D’Ambrosio. A fargli fare l’esordio fu Roberto Mancini che ora lo osserva in ottica nazionale. Dopo i due prestiti in serie B (Ascoli ed Empoli) fu acquistato dal Sion nel 2017 e riacquistato dall’Inter l’anno seguente che lo mandò in prestito al Parma. Buona stagione a Parma con 13 presenze e una rete – fra l’altro contro l’Inter – a San Siro nella clamorosa sconfitta per 0-1 dell’Inter. Torna a Milano con Conte e dopo poche presenze passa in prestito al Verona, dove esplode.

Oggi l’esterno neroazzurro fa gola a molti: Torino, Napoli, Roma, Verona e anche sondaggi dall’estero. Rifiutate dal calciatore e dal suo entourage le proposte di Torino e Verona per motivazioni tecniche. Nelle ultime ore, però, si è fatto insistente il nome dei giallorossi con Mourinho che lo vorrebbe subito nella capitale. Il prezzo si aggira sui 15 milioni di euro ma Inzaghi ha detto chiaramente che non è disposto a cederlo. Con Perisic in scadenza nel 2022 – e voci dalla Germania lo avvicinano all’Hertha Berlino e Bayern Monaco – rimarrebbe il solo Darmian. E il classe 97′ sarebbe un uomo importante anche in chiave Champions League essendo un prodotto del vivaio neroazzurro. D’altro canto la società neroazzurra difficilmente cederebbe un uomo importante a una squadra rivale come la Roma, soprattutto dopo le parole dello Special One.