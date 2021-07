Fiorentina, il nuovo asse di mercato è clamoroso

Fiorentina, il nuovo asse di mercato porta a Torino ed è clamoroso. Si prospettano infatti alcune trattative caldissime tra il club viola e il nuovo DS bianconero Cherubini. Molti i nomi sul tavolo delle due società, con i bianconeri fortemente interessati a Dusan Vlahovic e Nikola Milenkovic, entrambi in scadenza di contratto ed entrambi abbastanza restii a rinnovare in questo momento.



La Juventus da par suo ha diverse difficoltà economiche che non permettono investimenti onerosi sui due calciatori, ma avrebbe già messo in cascina l’interesse di entrambi i giovani calciatori della Fiorentina. Cherubini per convincere Pradè, ma soprattutto Commisso, punterebbe sull’inserimento di diverse contropartite tecniche che potrebbero fare al caso della Fiorentina.

Fiorentina: il nuovo asse di mercato con la Juventus: Nikola Milenkovic

Il primo nome caldo sull’agenda dei due direttori sportivi è quello di Milenkovic. Il difensore serbo ha già fatto sapere che non rinnoverà il contratto e alla Juventus andrebbe di corsa. La Fiorentina è intenzionata a vendere il calciatore, ma chiede 25 milioni di euro. La Juventus vista la condizione contrattuale è ferma a 15 e inserirebbe come contropartita tecnica Daniele Rugani, che a Firenze andrebbe volentieri e che il tecnico Italiano stima. Resta da vedere se Commisso sarà incline ad abbassare le pretese per un’operazione che francamente farebbe comodo a tutti.



Fiorentina, il nodo Vlahovic potrebbe essere una risorsa

Stesso discorso ma con esiti differenti è quello relativo a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo pareva sul punto di rinnovare il contratto anche grazie all’arrivo in viola di Gattuso, ma il fallimento di questa operazione ha bloccato anche il rinnovo del giovane centravanti. In questa situazione borderline si è inserita fortemente la Juventus che vorrebbe proporre alla Fiorentina un’operazione stile Chiesa, ma posticipandola di una stagione.



Vlahovic rinnoverebbe il contratto con i viola in modo poi da poter passare alla Juventus ad un costo di circa 60 milioni, pagabili in più rate. La Juventus inserirebbe come contropartita tecnica Federico Bernardeschi, valutato 15 milioni. I due calciatori sarebbero entrambi a disposizione di Italiano la prossima stagione, entrambi con la formula del prestito oneroso da scalare al valore del giocatore. Si tratta di una formula molto fantasiosa, ma sembrerebbe anche una delle poche strade percorribili che accontenterebbe tutti.