Inter, decisione presa per la corsia destra: lo spagnolo è vicino

Il calciomercato Inter si intensifica in questi giorni, con stretta su due giocatori importanti, ma molto più vicino all’ambiente nerazzurro è Hector Bellerin. Sembra essere proprio lo spagnolo in forza all’Arsenal il sostituto di Hakimi, che è partito alla volta del Paris Saint-Germain.

Inter, Bellerin è vicino: trovato il sostituto di Hakimi

L’Inter è convinto dell’affare da mettere in porto, l’unico ostacolo è la modalità di contratto con il club inglese. Hector Bellerin resta il candidato ideale per rinforzare la corsia destra. Classe 1995, origini spagnole, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, Bellerin gioca con i Gunners da giovanissimo: già dal 2014. Per lui è arrivato il momento di cambiare aria e sarebbe perfetto per il progetto di Simone Inzaghi all’Inter. Il giocatore è un terzino destro naturale, dotato di grande tecnica e velocità.

I nerazzurri stanno cercando di capire con quale modalità portarlo in Italia, chiedono un prestito con diritto di riscatto, al momento. Intanto i londinesi vorrebbero cedere Bellerin solo a titolo definitivo. Ma la voglia di fare nuove esperienze per il giocatore, soprattutto di accedere ad un grande club come l’Inter, è d’aiuto a Marotta. Non a caso, l’entourage del calciatore vuole assecondare le sue voglie, così è già in pressing sui Gunners per convincerli a cederlo in prestito. La società italiana attende con fervore che l’Arsenal dia il via alla conclusione della trattativa, così Hector Bellerin può prendere il volo per Milano e raggiungere i nerazzurri per la preparazione alla nuova stagione, sempre più vicina. Intanto la società non perde di vista Nandez del Cagliari, giornate calde presso la società di Porta Nuova.