Juventus, obiettivo Pjanic: possibile scambio con Aaron Ramsey?

In casa Juventus adesso è obiettivo Miralem Pjanic, si corre per cercare un regista in maglia bianconera a seguito dell’infortunio di Arthur. Massimo Allegri risulta avere le idee ben chiare per migliorare la sua squadra. Occorre una soluzione imminente. Cherubini ha da tempo avviato un discorso costruttivo coi catalani e a riguardo, si è pensato ad uno scambio con Aaron Ramsey. Il club bianconero in ansia per l’infortunio di Arthur (3 mesi circa) cerca soluzioni per l’inizio del nuovo percorso, urge un attaccante.

Juventus, Pjanic: urge un regista?

In casa bianconeri adesso l’obiettivo è trovare un attaccante, un vero e proprio regista per la Signora. Un possibile scambio? Il bosniaco ha passato un anno in pratica da spettatore a Barcellona. Koeman ct del Barcellona secondo indiscrezioni non lo considera, e lui ha voglia di giocare e non di fissare la panchina. Il tecnico Allegri potrebbe vedere presto volti nuovi con un possibile ritorno a Torino del regista Miralem Pjanic, il cui futuro ormai non sarà più a Barcellona.

Un ostacolo allo scambio?

Nelle ultime ore si è pensato a uno scambio con Aaron Ramsey e al momento l’ostacolo risulta essere lo stipendio pesante del gallese. Il presidente del Barcellona Joan Laporta, non ha intenzione di affrontare tali spese e questo rappresenta un ostacolo. Tuttavia adesso l’idea c’è. Si attendono le prime mosse.