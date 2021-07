Mercato Milan: tra Europa e Russia è caccia ai rinforzi

Mercato Milan: la dirigenza è al lavoro. Dopo la parentesi Europeo conclusasi con la sonora vittoria dell’Italia, si riaccendono i fari sulle trattative dei club di serie A. Per il Diavolo sono in lizza i nomi che ormai circolano da alcune settimane, anche se nelle ultime ore qualche novità proviene dalla terra degli zar. Molte sono le trattative avviate, con il club di Milanello che si è già assicurata a titolo definitivo Tonali, Tomori e Maignan.

Giroud-Milan: in arrivo la fumata bianca?

I contatti con il Chelsea per l’approdo in rossonero di Giroud continuano. La dirigenza milanista ha contattato l’entourage del giocatore che ha, come noto, espresso ampio gradimento per un suo trasferimento a Milano. Secondo la Gazzetta dello Sport l’accordo definitivo è saltato momentaneamente, perchè Marina Granovskaia ha deciso di rinnovare unilateralmente il contratto al giocatore. E questo ha cambiato i piani in casa Milan visto che si pensava di poterlo prendere a parametro 0. Il Diavolo avrebbe, allora, deciso di riconoscere un indennizzo di un milione di euro alla società inglese. Ma ciò non significa che Maldini sia propenso a pagare ulteriori soldi per il cartellino del francese. Attualmente in vacanza, la punta si sarebbe detta d’accordo a interrompere il suo relax per sottoporsi alle visite mediche di rito. Si vocifera che in settimana dovrebbe arrivare in Italia.

Mercato Milan: per Diaz tutto fatto

A Milanello sono tutti d’accordo. Dopo la brillante stagione d’esordio dello scorso anno Brahim Diaz deve rimanere in rossonero anche il prossimo anno. Discorso già avviato e concluso con il Real Madrid, proprietaria del cartellino del trequartista andaluso. Le due società si sarebbero accordate per una cifra intorno ai 22 milioni di €, per l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni della giovane promessa. Pioli gongola, visto che potrà fare nuovamente affidamento su un calciatore già conosciuto.

Sondaggio per il centrocampista croato

I media russi hanno diffuso l’indiscrezione secondo cui il Milan avrebbe chiesto informazioni intorno a Nikola Vlasic. Eletto miglior giocatore del campionato russo ed attualmente in forza al Cska Mosca, il centrocampista ha avuto qualche buona prestazione anche all’ultimo Campionato Europeo. Secondo la Gazzetta dello Sport il centrocampista è valutato 30 milioni di €. Cifra attualmente fuori portata per i rossoneri. Preme ribadire che attualmente si tratta di un semplice contatto intercorso tra le parti, senza che possa parlarsi di una vera e propria trattativa.