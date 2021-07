Mercato Fiorentina, Barone rimanda tutto a dopo Moena

Mercato Fiorentina, Barone frena gli entusiasmi. La volontà della società è quella di non intervenire sul mercato almeno fino a dopo il 31 Luglio, giorno del termine del ritiro precampionato di Moena. La società viola si sta muovendo su vari fronti che riguardano tutti i reparti, ma per adesso non intende affondare. Sarà dato il giusto tempo al nuovo tecnico Italiano di fare le debite valutazioni su tutti i ragazzi presenti in rosa. Importante sarà anche il ritorno dei nazionali ancora oggi in vacanza. Il rischio è quello di veder sfumare degli obiettivi, ma è un rischio che la società toscana intende correre.

Mercato Fiorentina, Barone: “Italiano è molto contento dei ragazzi in rosa”

Dopo le dichiarazioni sul futuro di Dusan Vlahovic, Joe Barone si è espresso così sul mercato in entrata al TG Rai Toscana: “Prima abbiamo sempre parlato di portare la squadra alla prima fase di ritiro fino al 31, poi ci siederemo con tutto lo staff e cominceremo a parlare dei dettagli sui giocatori, dove e se si deve migliorare la squadra. Al momento direi che Vincenzo Italiano è molto contento dei ragazzi già in rosa, poi non dimentichiamo i tanti nazionali che devono tornare nella seconda fase del ritiro.”