Mercato Fiorentina, clamoroso scenario in difesa

Mercato Fiorentina, clamoroso è lo scenario che si sta profilando per la difesa. Nikola Milenkovic ha chiaramente fatto intendere che potrebbe restare a Firenze anche la prossima stagione. Questo sarebbe un colpo di valore assoluto per la compagine di Italiano.

Molto forte sul giocatore serbo è l’interesse del Tottenham di Paratici e della Juventus. Il difensore ha il contratto in scadenza e potrebbe lasciare i viola per un offerta non congrua a quello che è il suo valore tecnico. Sembrerebbe però orientato a restare ancora una stagione al centro della difesa viola, rinnovando addirittura il contratto. Questo permetterebbe a Pradè e Burdisso di poter tentare di convincere il calciatore a sposare definitivamente la causa viola. Allo stesso tempo però si potrebbe poi vendere il calciatore la prossima estate ad una cifra più indicata per il suo valore.

Mercato Fiorentina, clamoroso: Milenkovic ci ripensa!

Nikola Milenkovic non ha ancora compiuto 24 anni ed è considerato all’unisono uno dei prospetti difensivi più forti a livello europeo. Con la Fiorentina già 4 stagioni da protagonista, con 121 presenze e ben 11 reti. Anche in nazionale serba il difensore viola è un elemento chiave della squadra. Juventus e Tottenham lo vogliono ma lui potrebbe restare ancora alla Fiorentina.