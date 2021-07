Mercato Fiorentina, colpo clamoroso dalla Spagna

Mercato Fiorentina, colpo clamoroso di Burdisso per rinforzare l’attacco della Fiorentina. Sembra che la Fiorentina possa affondare sul trequartista argentino Alejandro Dario Gomez detto Papu, attualmente in forza al Siviglia. Il Papu è reduce dalla vittoria in Coppa America con la sua Argentina e avrebbe manifestato l’interesse a tornare in Italia, dopo una stagione al Siviglia discreta ma non sui suoi livelli abituali. Gomez ha contribuito al successo dell’albiceleste con due presenze e due reti, risultando decisivo nella gara contro il Paraguay.



Burdisso sembra intenzionato ad accontentare Rocco Commisso che vorrebbe rinforzare la Fiorentina con l’acquisto del forte trequartista argentino. Italiano è un grande estimatore del Papu e potrebbe modificare il suo schieramento tattico per permettere un inserimento perfetto dell’argentino negli schemi della Fiorentina. E i tifosi già sognano un attacco con Callejon, Gomez, Gonzalez e Vlahovic.

Mercato Fiorentina, colpo Gomez: ecco i numeri del Papu



Gomez è un centrocampista offensivo ormai alla soglia dei 34 anni, ma dotato di grandissima tecnica e velocità di pensiero. Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo centrale. La sua grandissima visione di gioco gli permette di essere spesso decisivo con assist illuminanti ma anche con inserimenti e conclusioni dalla distanza.

Gomez ha giocato per 10 stagioni in Italia, prima al Catania e poi all’Atalanta, dove è considerato una biandiera, grazie alle sue 209 presenze e 50 reti con gli orobici.