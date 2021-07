Mercato Fiorentina, il colpo in difesa è pronto

Mercato Fiorentina, il colpo in difesa è Nastasic: pronto un quadriennale

Il centrale serbo ha il contratto in scadenza nel 2022 e tornerebbe di corsa in Serie A. La Fiorentina avrebbe inquadrato il suo profilo come perfetto per sostituire nello scacchiere di mister Italiano il partente Pezzella. Il capitano viola sembra sempre più lontano dall’ipotesi di rinnovare il contratto e Pradè sta seriemente valutando la sua cessione. Il Milan di Stefano Pioli sembra al momento la destinazione più probabile.

Per Nastasic è pronto un quadriennale e il ruolo di centrale difensivo titolare per la prossima stagione.