Mercato Fiorentina, Milenkovic? Pronta l’alternativa

Mercato Fiorentina, Milenkovic è al centro di una situazione abbastanza difficile e il suo futuro è tutt’altro che scontato. Il valore del calciatore è ben più alto rispetto alle offerte arrivate e alla cifra che la Fiorentina vorrebbe comunque realizzare per la sua cessione. Purtroppo la situazione contrattuale (scadenza a Giugno 2022) mette la società di Commisso in una posizione alquanto scomoda.

Sul giocatore sono forti le pressioni di tre top club europei. La Juventus offre una cifra intorno agli 8-10 milioni e Rugani come contropartita tecnica. Il Milan è interessato e potrebbe inserire Pobega come contropartita, visto l’interesse mostrato da Italiano per il giovane rossonero. Paratici ha offerto 15 milioni per il suo Tottenham ma l’offerta è stata ritenuta bassa. Potrebbe sbloccare l’affare l’interesse della Fiorentina per Lamela.

Mercato Fiorentina, Milenkovic in partenza? E’ pronto Cistana

L’ultima opportunità in caso di mancanza di offerte congrue è quella di proporre a Milenkovic un cospicuo rinnovo del contratto. In questo modo potrebbe poi essere venduto a fine stagione per una cifra congrua al suo lavoro.

Pradè avrebbe già individuato l’alternativa per sostituire il serbo. Si tratta di Andrea Cistana classe 97 difensore centrale del Brescia. Il costo del cartellino è di circa 5 milioni e si tratterebbe di un’operazione già ben avviata.