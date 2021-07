Mercato Fiorentina, le novità per il centrocampo di Italiano

Mercato Fiorentina, le novità per il centrocampo portano i viola a Milano, dove Tommaso Pobega è tornato appena ha terminato il suo fruttuoso prestito allo Spezia, proprio con Italiano allenatore. Proprio l’attuale tecnico della Fiorentina avrebbe chiesto uno sforzo a Rocco Commisso per avere dalla prossima stagione il forte centrocampista dell’Under 21. Si comporrebbe con Amrabat una coppia di centrocampisti di assoluto valore.

Mister Pioli vorrebbe però avere la possibilità di valutare il calciatore. Durante la preparazione estiva si capirà se potrebbe essere utile al nuovo progetto Milan. Quello che è certo è che di fronte ad un’offerta di circa 10 milioni il Milan prenderebbe in seria considerazione l’ipotesi di cedere ai viola il cartellino del giocatore. In questo momento però la soluzione più probabile è un prestito oneroso con possibilità di riscatto e controriscatto.



Mercato Fiorentina, le novità: l’OM prova il doppio colpo

In attesa della definizione dell’accordo tra Pol Lirola e l’Olimpique Marsiglia. La squadra nella quale ha militato la scorsa stagione, sembra essere interessata anche al centrocampista cileno Pulgar. Il calciatore non sembra avere un ruolo centrale nello scacchiere di Italiano e potrebbe partire.

La doppia operazione con l’OM porterebbe nelle casse della Fiorentina circa 20 milioni di euro che servirebbero per finanziare l’arrivo di un centrale difensivo di primo piano.