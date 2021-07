Il Milan sta gestendo alla meglio il mercato estivo, anche se manca qualche giocatore per completare l’organico per Stefano Pioli. Maldini e il suo staff stanno valutando ancora nuovi profili, nelle ultime ore al Milan riflettori puntati sull’attaccante francese del Nantes: Randal Kolo Muani.

Milan, riflettori puntati sull’attaccante francese: Randal Kolo

A quanto pare Kaio Jorge, obiettivo dei rossoneri, è sfumato. Molto avanti nella trattativa ci sono sia la Juventus che il Benfica. Inoltre, l’investimento sul giocatore del Santos non dà certezza di un suo arrivo immediato, forse a gennaio. I rossoneri, così, hanno abbandonano l’idea e puntano i riflettori su un giovane attaccante della Francia Under 21. Randal Kolo Muani, classe 1998, dotato di grande fisicità, ma anche di grande velocità, tanto che, oltre che da prima punta, può essere schierato anche da attaccante esterno. Un giocatore perfetto sia in caratteristiche che per età, per essere inserito nel progetto del club di Via Aldo Rossi.

Il 22enne gioca nel Nantes e nella scorsa stagione ha messo a segno un totale di 9 gol e 4 assist in 37 partite. Randal Kolo viene valutato 10 milioni di euro dal Nantes, ma ha il contratto in scadenza nel 2022 e quindi il club transalpino, per evitare di perderlo gratis tra un anno, potrebbe accontentarsi anche di una cifra più bassa. Giorni caldi intorno al club lombardo. Il Milan nelle ultime ore di mercato sta valutando anche altre trattative importanti per diversi reparti. Si parla molto del centrocampista Marcel Sabitzer del Lipsia e Julian Brandt, ala del Borussia Dortmund.