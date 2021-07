Serie A, riepilogo calciomercato: arrivi e partenze UFFICIALI dei 20 club

Serie A riepilogo calciomercato – si apre ufficialmente la campagna trasferimenti estiva 2021/2022: giovedì 1 luglio e si chiuderà martedì 31 agosto. Dopo di ciò si avvierà un percorso di tesseramento per i giocatori già svincolati prima di tale termine. Riepiloghiamo insieme arrivi e partenze annunciati da tutti i 20 club della Serie A.

Serie A, riepilogo calciomercato: Atalanta, Bologna, Cagliari e Empoli

ATALANTA

Arrivi: Musso (p, Udinese).

Rientri: Carnesecchi (p, Cremonese), Del Prato (d, Reggina), Guth (d, Pescara), Varnier (d, Pisa), Mattiello (d, Spezia), Reca (d, Crotone), Zortea (d, Cremonese), Carraro (c, Frosinone), Da Riva (c, Cremonese), Valzania (c, Cremonese), Capone (c, Pescara), Mallamo (c, Pordenone), Cabezas (a, Emelec), Tumminello (a, Pescara), Vido (a, Pisa), Piccoli (a, Spezia), Colley (a, Verona).

Partenze: Caldara (d, Milan).

Allenatore: Gasperini (confermato).

Formazione tipo:

(3-4-1-2): MUSSO; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata

BOLOGNA

Arrivi: Urbanski (c, Lechia Gdansk), Bonifazi (d, Udinese).

Rientri: Sarr (p, Ascoli), Calabresi (d, Cagliari), Denswil (d, Bruges), Paz (d, Kayserispor), Corbo (d, Ascoli), Donsah (c, Rizespor), Cangiano (c, Ascoli), Okwonkwo (a, Reggina), Falcinelli (a, Stella Rossa).

Partenze: Da Costa (p, svincolato), Danilo (d, svincolato), Palacio (a, svincolato), Antov (d, Cska Sofia), Faragò (d, Cagliari), Vergani (a, Inter).

Allenatore: Mihajlovic (confermato).

Formazione tipo:

(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow

CAGLIARI

Arrivi: //

Rientri: Faragò (d, Bologna), Pinna (d, Ascoli), Bradaric (c, Al-Ain), Oliva (c, Valencia), Caligara (c, Ascoli), Ladinetti (c, Olbia), Ceter (a, Pescara), Farias (a, Spezia).

Partenze: Klavan (d, Paide Linnameeskond), Calabresi (d, Bologna), Asamoah (d, svincolato), Rugani (d, Juventus), Duncan (c, Fiorentina), Nainggolan (c, Inter), Sottil (a, Fiorentina), Tramoni (a, Brescia).

Allenatore: Semplici (confermato).

Formazione tipo:

(3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, STROOTMAN, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti

EMPOLI

Arrivi: //

Rientri: Mraz (a, Zaglebie Lubin), Merola (a, Grosseto).

Partenze: Fiamozzi (d, Lecce), Terzic (d, Fiorentina), Casale (d, Verona), Cambiaso (d, Genoa), Zurkowski (c, Fiorentina), Olivieri (a, Juventus), Matos (a, Udinese).

Allenatore: Andreazzoli (nuovo).

Formazione tipo:

(4-3-1-2): Furlan; Zappella, Nikolaou, Romagnoli, Parisi; Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, La Mantia

Fiorentina, Genoa, Inter e Juventus

FIORENTINA

Arrivi: Nico Gonzalez (a, Stoccarda), Maleh (c, Venezia).

Rientri: Lirola (d, Marsiglia), Ranieri (d, Spal), Diks (d, Aarhus), Hancko (d, Sparta Praga), Terzic (d, Empoli), Dalle Mura (d, Reggina), Ferrarini (d, Venezia), Benassi (c, Verona), Duncan (c, Cagliari), Zurkowski (c, Empoli), Saponara (c, Spezia), Zekhnini (a, Losanna), Sottil (a, Cagliari), Gori (a, Vicenza).

Partenze: Eysseric (c, svincolato), Maxi Olivera (d, svincolato), Borja Valero (c, ritirato), Ribery (a, svincolato), Caceres (d, svincolato), Barreca (d, Monaco), Malcuit (d, Napoli).

Allenatore: Italiano (nuovo).

Formazioni tipo:

(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Gonzalez

GENOA

Arrivi: Buksa (a, Wisla Cracovia).

Rientri: Jandrei (p, Atletico Paranaense), Vodisek (p, Triglav), Bani (d, Parma), Njie (d, Skenderbeu), Jaroszynski (d, Salernitana), Cambiaso (d, Empoli), Curado (d, Frosinone), Tiago Goncalves (d, Valladolid), Valietti (d, Carrarese), Sturaro (c, Verona), Lerager (c, Copenaghen), Jagiello (c, Brescia), Calò (c, Pordenone), Parigini (c, Ascoli), Micovschi (c, Reggina), Agudelo (a, Spezia), Asencio (a, Spal), Charpentier (a, Ascoli), Petrelli (a, Reggina), Spinelli (a, Koper), Favilli (a, Verona).

Partenze: Perin (p, Juventus), Pellegrini (d, Juventus), Goldaniga (d, Sassuolo), Onguené (d, Salisburgo), Zapata (c, svincolato), Zappacosta (d, Chelsea), Strootman (c, Marsiglia), Zajc (c, Fenerbahce), Pandev (a, svincolato), Scamacca (a, Sassuolo).

Allenatore: Ballardini (confermato).

Formazione tipo:

(3-5-2): Paleari; Biraschi, Masiello, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Badelj, Cassata, Czyborra; Destro, Shomurodov

INTER

Arrivi: Calhanoglu (c, Milan), Cordaz (p, Crotone).

Rientri: Brazao (p, Oviedo), Dimarco (d, Verona), Dalbert (d, Rennes), Gravillon (d, Lorient), Vagiannidis (d, Sint-Truiden), Lazaro (c, Borussia Monchengladbach), Joao Mario (c, Sporting Lisbona), Nainggolan (c, Cagliari), Agoumé (c, Spezia), Emmers (c, Almere), Esposito (a, Venezia), Salcedo (a, Verona), Males (a, Basilea), Colidio (a, Sint-Truiden), Vergani (a, Bologna), Mulattieri (a, Volendam).

Partenze: Padelli (p, Udinese), Young (d, Aston Villa).

Allenatore: Inzaghi (nuovo).

Formazione tipo:

(3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez

JUVENTUS

Arrivi: //

Rientri: Perin (p, Genoa), De Sciglio (d, Lione), Rugani (d, Cagliari), Pellegrini (d, Genoa), Nicolussi Caviglia (c, Parma).

Partenze: Buffon (p, Parma).

Allenatore: Allegri (nuovo).

Formazione tipo:

(4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Arthur; Cuadrado, Dybala, Chiesa; Ronaldo

Serie A riepilogo calciomercato: Lazio, Milan, Napoli e Roma

LAZIO

Arrivi: Kamenovic (d, Cukaricki)​.

Rientri: Adamonis (p, Salernitana), Vavro (d, Huesca), Casasola (d, Salernitana), Durmisi (d, Salernitana), Lukaku (d, Anversa), Jorge Silva (d, Boavista), Dziczek (c, Salernitana), Maistro (c, Pescara), Jony (c, Osasuna), Kijine (c, Salernitana), Anderson (c, Salernitana), Palombi (a, Pisa), Lombardi (a, Salernitana), Cicerelli (a, Salernitana), Gondo (a, Salernitana).

Partenze: Minala (c, svincolato), Lulic (c, svincolato), Parolo (c, svincolato), Hoedt (d, Southampton), Pereira (c, Manchester United).

Allenatore: Sarri (nuovo).

Formazione tipo:

(4-3-1-2): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Akpa-Akrpo; Luis Alberto; Immobile, Correa

MILAN

Arrivi: Maignan (p, Lille).

Rientri: Plizzari (p, Reggina), Conti (d, Parma), Caldara (d, Atalanta), Pobega (c, Spezia), Colombo (a, Cremonese), Capanni (a, Racing Santander).

Partenze: Mandzukic (a, svincolato), G. Donnarumma (p, svincolato), A. Donnarumma (p, svincolato), Calhanoglu (c, Inter), Meité (c, Torino), Dalot (d, Manchester United).

Allenatore: Pioli (confermato).

Formazione tipo:

(4-2-3-1): MAIGNAN; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Rebic; Ibrahimovic

NAPOLI

Arrivi: //

Rientri: Luperto (d, Crotone), Malcuit (d, Fiorentina), Gaetano (c, Cremonese), Palmiero (c, Chievo), Machach (c, Venlo), Ciciretti (a, Chievo), Ounas (a, Crotone), Tutino (a, Salernitana).

Partenze: Hysaj (d, svincolato), Maksimovic (d, svincolato), Bakayoko (c, Chelsea).

Allenatore: Spalletti (nuovo).

Formazione tipo:

(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen

ROMA

Arrivi: //

Rientri: Olsen (p, Everton), Bianda (d, Zulte Waregem), Florenzi (d, PSG), Bouah (d, Cosenza), Nzonzi (c, Rennes), Riccardi (c, Pescara), Under (a, Leicester), Antonucci (a, Salernitana), Celar (a, Cremonese), Kluivert (a, Lipsia).

Partenze: Mirante (p, svincolato), Farelli (p, svincolato), Juan Jesus (d, svincolato), Bruno Peres (d, Trabzonspor).

Allenatore: Mourinho (nuovo).

Formazione tipo:

(4-2-3-1): Pau Lopez; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Spinazzola; Villar, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Serie A riepilogo calciomercato: Salernitana, Sampdoria, Sassuolo e Spezia

SALERNITANA

Arrivi: //

Rientri: Firenze (c, Padova).

Partenze: Adamonis (p, Lazio), Bogdan (d, Livorno), Baraye (d, Padova), Casasola (d, Lazio), Durmisi (d, Lazio), Jaroszynski (d, Genoa), Dziczek (c, Lazio), Kijine (c, Salernitana), Anderson (c, Salernitana), Coulibaly (c, Udinese), Lombardi (a, Salernitana), Cicerelli (a, Salernitana), Gondo (a, Salernitana), Antonucci (a, Roma), Tutino (a, Napoli).

Allenatore: Castori (confermato).

Formazione tipo:

(3-5-2): Belec; Veseli, Mantovani, Gyomber; Kupisz, Capezzi, Di Tacchio, Schiavone, Sy; Djuric, Kristoffersen

SAMPDORIA

Arrivi: //

Rientri: Falcone (p, Cosenza), Murillo (d, Celta Vigo), Depaoli (d, Benevento), Murru (d, Torino), Chabot (d, Spezia), Vieira (c, Verona), Bahlouoli (c, Cosenza), Caprari (a, Benevento), Bonazzoli (a, Torino).

Partenze: Ramirez (c, svincolato), Regini (d, svincolato), Letica (p, Bruges), Keita (a, Monaco).

Allenatore: D’Aversa/Giampaolo (nuovo).

Formazione tipo:

(4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Damsgaard; Quagliarella

SASSUOLO

Arrivi: //

Rientri: Goldaniga (d, Genoa), Marchizza (d, Spezia), Dell’Orco (d, Spezia), Adjapong (d, Lecce), Meroni (d, Pisa), Ravanelli (d, Cremonese), Sala (d, Spal), Mazzitelli (c, Pisa), Pinato (c, Cremonese), Frattesi (c, Monza), Sernicola (c, Spal), Ricci (c, Monza), Pierini (a, Modena), Brignola (a, Frosinone), Odgaard (a, Pescara), Scamacca (a, Genoa).

Partenze: Marlon (d, Shakhtar Donetsk).

Allenatore: Dionisi (nuovo).

Formazione tipo:

(4-3-1-2): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Lopez, Obiang, Locatelli; Djuricic; Berardi, Caputo

SPEZIA

Arrivi: //

Rientri: Gudjohnsen​ (a, Odense).

Partenze: Mattiello (d, Atalanta), Marchizza (d, Sassuolo), Chabot (d, Sampdoria), Dell’Orco (d, Sassuolo), M. Ricci (c, svincolato), Estevez (c, Estudiantes), Agoumé (c, Inter), Pobega (c, Milan), Saponara (c, Fiorentina), Agudelo (a, Genoa), Farias (a, Cagliari), Piccoli (a, Atalanta).

Allenatore: Giampaolo? Maran?

Formazione tipo:

(4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, S. Bastoni; Sala, Sena, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi

Serie A riepilogo calciomercato: Torino, Udinese, Venezia e Verona

TORINO

Arrivi: Berisha (p, Spal).

Rientri: Aina (d, Fulham), Djidji (d, Crotone), Meité (c, Milan), Segre (c, Spal), Edera (a, Reggina), Iago Falque (a, Benevento), Millico (a, Frosinone).

Partenze: Nkoulou (d, svincolato), Ujkani (p, svincolato), Murru (d, Sampdoria), Bonazzoli (a, Sampdoria), Goyak (c, Dinamo Zagabria).

Allenatore: Juric (nuovo).

Formazione tipo:

(3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Verdi, Lukic; Belotti.

UDINESE

Arrivi: Padelli (p, Inter).

Rientri: Opoku (d, Amiens), Coulibaly (c, Salernitana), Bajic (a, Ascoli), Matos (a, Empoli), Teodorczyk (a, Charleroi), Vizeu (a, Cearà).

Partenze: Prodl (d, svincolato), Ouwejan (d, Schalke), Bonifazi (d, Bologna), Musso (p, Atalanta).

Allenatore: Gotti (confermato).

Formazione tipo:

(3-5-2): PADELLI; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Okaka

VENEZIA

Arrivi: Sandberg (c, Nykopings), Pecile (c, Vancouver Whitecaps), Heymans (c, Waasland-Beveren), Schnegg (d, Lask), Peretz (c, Maccabi Tel Aviv), Ebuehi (d, Benfica).

Rientri: Pimenta (c, Pedras Rubras), Zigoni (a, Novara).

Partenze: Maleh (c, Fiorentina), Cremonesi (d, svincolato), Ricci (d, Parma), Marino (d, Carrarese), Ferrarini (d, Fiorentina), Esposito (a, Inter).

Allenatore: Zanetti (confermato).

Formazione tipo:

(4-3-3): Maenpaa; EBUEHI, Modolo, Ceccaroni, SCHNEGG; PERETZ, Taugourdeau, Crnigoj; Aramu, Forte, Di Mariano

VERONA

Arrivi: //

Rientri: Empereur (d, Palmeiras), Casale (d, Empoli), Laribi (c, Reggiana), Ragusa (c, Brescia), Di Carmine (a, Crotone), Stepinski (a, Lecce), Tupta (a, Sion).

Partenze: Badu (c, ritiro), Dimarco (d, Inter), Benassi (c, Fiorentina), Sturaro (c, Genoa), Vieira (c, Sampdoria), Ilic (c, Manchester City), Colley (a, Atalanta), Salcedo (a, Inter), Favilli (a, Genoa).

Allenatore: Di Francesco (nuovo).

Formazione tipo:

(4-3-3): Silvestri; Faraoni, Gunter, Ceccherini, Udogie; Faraoni, Tameze, Veloso, Barak; Lazovic, Lasagna, Zaccagni