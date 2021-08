Inter, sfuma anche l’ennesimo attaccante!

Sfuma anche un altro obbiettivo per l’Inter: Felipe Caicedo al Genoa. Il “panterone” ecuadoriano era nel mirino dell’Inter la scorsa stagione come vice-Lukaku e Simone Inzaghi lo avrebbe anche voluto come vice Dzeko. Ma la dirigenza neroazzurra, ora, è concentrata a prendere un uomo in grado di fare la differenza. I nomi, attualmente, sono due: Andrea Belotti del Torino e Joaquin Correa sempre della Lazio. Per il primo Cairo chiede circa 22 milioni (contratto in scadenza a giugno 2022), per Correa, invece, Lotito, chiede almeno 35 milioni.

L’affare col Torino potrebbe riguardare anche Eddie Salcedo, giovane neroazzurro 2001, la scorsa stagione in prestito al Verona. Al Verona c’era Juric – che oggi è al Torino – con cui ha fatto molto bene. Salcedo partirebbe solamente in prestito secco, senza opzione sul riscatto. I neroazzurri puntano sul giovane Salcedo e non vogliono perderlo. Torino che, non vorrebbe privarsi di Belotti ma, innanzi a un’offerta vicina ai 20 milioni lo lascerebbe partire. Il “Gallo” non vuole rinnovare il contratto coi granata e pur di non perderlo a 0, potrebbe lasciare a prezzo di saldo.

Nel frattempo Felipe Caicedo va al Genoa per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. La squadra allenata da Ballardini si appresta ad accogliere l’esperienza e i gol del calciatore ecuadoriano. Ballardini che aveva rassegnato le dimissioni – rifiutate da Preziosi – si è dichiarato entusiasta dell’acquisto.