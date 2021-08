Calciomercato Roma: Abraham atterra nella Capitale per le visite mediche

Calciomercato Roma: Abraham è atterrato a Ciampino per sostenere le visite mediche. Dopo l’addio di Edin Dzeko, passato all’Inter, Mourinho necessitava di una punta in grado di non fare rimpiangere il bosniaco. Le attenzioni si sono indirizzate verso il giovane Tammy Abraham del Chelsea. La giovane punta che ha 23 anni ha già fatto bene in Premier League con la maglia dei “Blues”.

Calciomercato Roma: per Abraham si attende l’ufficialità

Tammy Abraham è sbarcato a Ciampino per sostenere le visite mediche di rito. L’ariete inglese lascia il club di Abramovic per una cifra intorno ai 40 milioni di € più eventuali bonus. L’aspetto da evidenziare è che l’accordo raggiunto tra le due società prevede il diritto di recompra per i londinesi per 80 milioni a partire da giugno 2023. L’entourage del giocatore, dopo vari tira e molla, ha chiesto ed ottenuto un ingaggio di 5 milioni annui. Un investimento importante che dimostra come i Friedkin puntino molto sulle sue giocate, per riportare la Lupa in Champions. L’acquisto dell’attaccante di origini nigeriane è un’ottima notizia per Mourinho, che potrà contare sull’aiuto di un elemento di sicuro valore. Il 23enne lascia il Chelsea dopo dopo una vita passata a giocare a Stamford Bridge: cresciuto nelle sue giovanili, ha svestito la maglia del Blues solo per brevi parentesi all’Aston Villa, allo Swansea City e al Bristol City.