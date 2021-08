Calciomercato Roma, Dzeko tentato dall’Inter

Calciomercato Roma. In casa giallorossa tiene banco in questi giorni la questione Edin Dzeko. Con l’ormai sicura cessione, da parte dell’Inter, di Lukaku al Chelsea, il centravanti bosniaco sarebbe infatti tra i nomi in cima alla lista della dirigenza nerazzurra per sostituire il belga. La Roma però non si opporrebbe ad una possibile partenza del suo attaccante titolare.

Calciomercato Roma, l’addio di Dzeko sempre più possibile

Dopo ben sei stagioni arricchite da 119 gol in 260 presenze totali, Edin Dzeko è sempre più vicino a lasciare la Roma. Il centravanti bosniaco classe 86 è infatti fortemente tentato dall’Inter, che rappresenterebbe, a 35 anni, un’occasione unica. Dzeko è infatti tra gli indiziati principali a raccogliere la pesantissima eredità di Lukaku, ormai pronto a dire addio all’Inter per firmare con il Chelsea. Le due parti, dopo l’incontro tra l’agente del giocatore Lucci e la società nerazzurra, si sono già avvicinate, e a favorire un esito positivo della trattativa potrebbe contribuire il prezzo del cartellino del centravanti, non di certo elevato a causa dell’età avanzata e del contratto in scadenza tra un anno. Per portare a Milano il giocatore, che in più avrebbe così l’opportunità di disputare la prossima Champions League, l’Inter sarebbe pronta ad offrire un contratto biennale da circa 5,5 milioni più bonus.

La Roma, che in caso di partenza del suo centravanti titolare potrebbe decidere di tentare il colpo Icardi, non sarebbe contraria ad una partenza di Dzeko in direzione Inter. Se da un lato perdere un giocatore così importante a questo punto del calciomercato non è sicuramente positivo, dall’altro la Roma avrebbe l’occasione di liberarsi di un giocatore ormai trentacinquenne che ha un ingaggio di circa 7,5 milioni all’anno. In più, dato che il contratto di Dzeko scade tra un anno, la società giallorossa non rischierebbe di perdere il giocatore a zero nella prossima sessione di calciomercato. Per quanto riguarda il possibile sostituto, oltre al sogno Icardi altri nomi possibili sono quelli di Andrea Belotti e di Gianluca Scamacca.