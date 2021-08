Calciomercato Roma, con Dzeko via ecco la suggestione Icardi

Calciomercato Roma. Con Messi che dopo il clamoroso addio al Barcellona è ormai sempre più vicino ad approdare al PSG, il calciomercato europeo si infiamma. L’arrivo del fuoriclasse argentino a Parigi rischia infatti di innescare un valzer di punte che vede coinvolti diversi grandi attaccanti di livello internazionale. Tra questi, c’è anche Mauro Icardi, nuova suggestione di mercato della Roma di José Mourinho.

Calciomercato Roma, Icardi possibile obiettivo

Con il sempre più probabile ingaggio di Messi da parte del PSG, il valzer delle punte del calciomercato europeo è pronto a prendere il via. Si era parlato, nella giornata di ieri, di un possibile interessamento del Chelsea per l’argentino, con l’opzione Lukaku messa improvvisamente da parte, ma si trattava, appunto, solo di voci. Con Messi in Francia, il Chelsea sta aumentando sempre di più il pressing sul centravanti dell’Inter, che per sostituire il belga, con Vlahovic e Zapata per ora distanti, starebbe pensando a Edin Dzeko. Ed ecco dunque entrare in gioco la Roma, che in caso di partenza del bosniaco in direzione Milano potrebbe decidere di puntare su Mauro Icardi, ormai sempre più ai margini del progetto PSG anche e soprattutto in caso di arrivo di Messi sotto la Tour Eiffel.

Edin Dzeko, alla Roma dall’estate del 2015, è stato diverse volte vicino a lasciare i giallorossi nelle sessioni di calciomercato precedenti. Questa, però, potrebbe essere la volta buona, soprattutto nel caso in cui l’Inter di Simone Inzaghi, ormai rassegnata a veder partire Lukaku, dovesse decidere di fiondarsi sul centravanti bosniaco, in scadenza di contratto con la società giallorossa tra un anno. Con Dzeko alla Pinetina, la Roma avrebbe bisogno di trovare sul mercato un centravanti di grandissimo livello, e il primo nome della lista dovrebbe in quel caso essere quello di Mauro Icardi, che con un Messi in più vedrebbe ridursi sempre di più gli spazi al Paris Saint Germain. L’attaccante argentino ex Inter, in Francia dal 2019, potrebbe essere lasciato libero dal PSG, che ha assoluto bisogno di vendere e di alleggerire il monte ingaggi, anche in prestito con un diritto o obbligo di riscatto fissato intorno ai 40-45 milioni di euro.