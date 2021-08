La Juve tenta lo sgarbo all’Inter!

La situazione Ronaldo ha dato il via a un domino di attaccanti pazzesco. E per sostituire il portoghese potrebbero riportare in Italia una vecchia conoscenza del campionato italiano. L’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi potrebbe vestire la casacca della Juventus. Icardi alla Juventus porterebbe nelle casse del PSG circa 50 milioni di euro.

Il PSG, dopo la potenziale cessione di Mbappé al Real Madrid (per 180 milioni di euro), potrebbe anche perdere Mauro Icardi. Per ora Icardi alla Juventus ha chiesto tempo per valutare l’offerta. L’alternativa all’argentino potrebbe essere rappresentata da Lacazette, Aubameyang o da Kean. Per Kean sarebbe un ritorno a Torino, mentre per i nomi dei due calciatori dell’Arsenal sono due suggestioni suggerite dalle testate inglesi. Kean potrebbe, differentemente da tutti gli altri nomi, arrivare in prestito con diritto di riscatto (per una cifra vicina ai 35 milioni). Il problema è rappresentato dall’agente di Kean: Mino Raiola. I rapporti fra l’agente e la dirigenza bianconera (e nello specifico Allegri) non sono rose e fiori e la trattativa potrebbe complicarsi.

Nel frattempo la Juventus ha bisogno di fare degli acquisti e per sbloccare delle risorse (provenienti dalla cessione di Cristiano Ronaldo) deve muovere alcune pedine. Uno dei nomi in uscita potrebbe essere quello di Rugani su di lui il Napoli di Spalletti.