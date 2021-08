Clamoroso scambio di mercato fra Napoli e Inter

Da Milano filtrano voci riguardanti uno scambio che avrebbe del clamoroso: Sanchez-Insigne. Scambio che andrebbe ad accontentare entrambe le squadre e che darebbe sia a Simone Inzaghi che a Luciano Spalletti un’alternativa in attacco. Lorenzo Insigne, si sa, è alla presa con il rinnovo ed è ben noto quanto sia difficile trattare con Aurelio De Laurentiis. Con il contratto in scadenza nel 2022, Insigne avrebbe intenzione di rinnovare ma le cifre offerte dal presidente azzurro sono al ribasso. Sanchez, invece, è apprezzato dalla dirigenza neroazzurra ma il suo ingaggio – 7 milioni di euro – e l’età, combinate agli infortuni molto frequenti, spingono l’Inter a cederlo. Ecco che lo scambio potrebbe concretizzarsi.

La trattativa Sanchez-Insigne sarebbe in uno stato iniziale e la proposta dell’Inter è di 15 milioni al Napoli più il calciatore cileno (che sarebbe contento di andare nella città partenopea). Il Napoli, però, vuole monetizzare e chiede almeno 25/30 milioni di conguaglio, cifra che l’Inter non ha né è disposta a spendere. A Insigne, invece, verrebbe proposto un triennale, con opzione sul quarto anno, a 5,5/6 milioni di euro, cifra che accontenterebbe a pieno le richieste del calciatore di Frattamaggiore. Il problema, però, sarebbe sull’ingaggio di Sanchez. Il cileno non vuole decurtarlo e 7 milioni per il presidente De Laurentiis sono giudicati eccessivi.

Le basi per trattare ci sono ma vanno limati molti dettagli. Inter che, nel frattempo, sta per chiudere per Denzel Dumfries del PSV, olandese classe 1996, che andrà a sostituire Hakimi.