Il Real tenta Mbappé: pronta un’offerta monstre

Il Real Madrid tenta Kylian Mbappé. L’attaccante francese del Paris Saint-Germain è l’obiettivo dichiarato della Casa Blanca, ancor più dopo che a Parigi è atterrato anche Lionel Messi. L’approdo in Francia del fuoriclasse argentino, infatti, potrebbe liberare proprio il giovane campione transalpino verso la capitale spagnola.

Mbappé in Spagna?

Il giocatore avrebbe già comunicato alla società parigina l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022: per questo motivo, secondo Marca, il Real Madrid avrebbe pensato di portare l’assalto al giocatore in vista proprio di giugno 2022, con un’offerta faraonica: 40 milioni di euro alla firma al giocatore, che poi guadagnerebbe 25 milioni di euro l’anno di ingaggio. Un’offerta senz’altro difficile da rifiutare, per chiunque. E Mbappé sembra attratto dalla proposta indecente del club madrileno. Anche se sul futuro del calciatore francese c’è ancora da discutere: il PSG sembrerebbe voler offrire un rinnovo a 40 milioni all’anno al calciatore.

Al momento, la strategia dei Blancos si concentra sull’alleggerimento della rosa dagli ingaggi pesanti: attraverso le cessioni di Jovic, Varane, Ceballos e Odegaard, ma anche a quelle possibili di Bale, Marcelo e Isco, altri giocatori a cui le merengues vorrebbero trovare una nuova sistemazione. Operazioni che renderebbero l’operazione Mbappé certamente più sostenibile, dato che la crisi di entrate legata al Covid ha colpito anche una superpotenza come il Real. Certi ingaggi non sono più sostenibili e, per fare spazio a nuove stelle, bisogna necessariamente vendere.

La squadra allenata da Carlo Ancelotti vuole dare nuovamente l’assalto alla Champions League che manca dal 2018. Mbappé, l’enfant prodige parigino, sarebbe un tassello fondamentale per dare la caccia al trofeo che da sempre rappresenta una pura ossessione per i bianchi di Spagna. Ossessione condivisa, però, coi parigini che stanno facendo man bassa sul mercato pur di arrivare a vincere per la prima volta nella loro storia la Champions.