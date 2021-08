Mercato Fiorentina, Vlahovic-Inter è il nuovo tormentone degli utimi giorni. Con l’imminente cessione di Romelu Lukaku al Chelsea per una cifra monstre, l’interesse dei nerazzurri per il serbo è concreto. La società di Zhang incasserà circa 130 milioni di euro e intende reinvestirne almeno la metà per portare il giovane bomber viola a Milano. La carta d’identità di Vlahovic e il suo assoluto valore sono le condizioni che lo fanno preferire anche ad un grande giocatore come Zapata, anche lui associato all’Inter.

Con Vlahovic si formerebbe in nerazzurro una coppia da sogno insieme a Lautaro Martinez. Questo permetterebbe a Simone Inzaghi di disporre di uno degli attacchi più forti d’Italia e d’Europa. A pochi giorni dall’inizio del campionato questa non sarebbe una situazione ideale per la squadra di mister Italiano.



Mercato Fiorentina, Vlahovic-Inter si farà?

Dusan Vahovic però sembra molto legato alla Fiorentina, società in cui è cresciuto e in cui si sta affermando a suon di gol e grandi prestazioni. Il suo contratto è in scadenza nel 2023, non rinnovare vorrebbe dire andare incontro ad un nuovo caso Milenkovic. Il giocatore serbo, testimonial delle nuove maglie vintage della Fiorentina, vorrebbe rimanere ancora nel capoluogo toscano e aspetta il presidente Rocco Commisso per valutare e magari accettare il rinnovo con i viola.