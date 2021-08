Milan, Zlatan Ibrahimovic torna al PSG?

Clamorose le notizie che arrivano dalla Francia: Zlatan Ibrahimovic sarebbe vicino al PSG. L’estate dei trasferimenti pazzeschi è sicuramente questa e l’addio dello svedese potrebbe non essere utopico. I francesi, nella notte, hanno quasi ufficializzato il fuoriclasse argentino Lionel Messi e ora potrebbe arrivare anche il momento di Zlatan. Quindi dopo i neroazzurri che stanno per perdere Romelu Lukaku (oggi in arrivo l’offerta da 120 milioni, bonus compresi), potrebbe toccare anche al Milan vedere il suo fuoriclasse cambiare casacca.

Zlatan Ibrahimovic torna a Parigi?

Ciò che sperano i tifosi rossoneri è che la notizia si riveli una fake news o una trovata dell’agente Mino Raiola che potrebbe puntare a chiedere un aumento. Ma dalla Francia arrivano conferme sulla veridicità della trattativa. I parigini avrebbero anche pronto già un contratto annuale con opzione sul secondo anno per Zlatan Ibrahimovic a una cifra fra i 10 e i 12 milioni annui. Per sostituirlo il Milan potrebbe puntare sul centravanti del Torino, Andrea Belotti (cercato anche da Inter, Roma e Atalanta) per cui Cairo chiede non meno di 30 milioni di euro.

La domanda che tutti si stanno facendo, però, è legata al PSG e al Fair Play Finanziario. Esiste ? Esiste per tutte le squadre o solo per quelle con una disponibilità economica limitata? Il PSG dopo aver preso Hakimi a 70 milioni (contratto da 10 milioni per 5 anni), Donnarumma a 0 con quinquennale a 12 milioni e Ramos a 0 con biennale a 13 milioni sta per chiudere Messi con triennale a 35 milioni e vorrebbe Ibra. Tutto ciò senza dimenticare che Neymar ha rinnovato per 35 milioni annui ed è stato propost a Mbappé un quadriennale a 50 milioni di euro. Cifre da capogiro e che pongono dei seri dubbi sulla serietà della UEFA e questo fantomatico Financial Fair Play.