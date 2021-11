Juve, a gennaio cambia il centrocampo: ecco chi andrà via

La Juve prepara una rivoluzione a centrocampo, un reparto che ultimamente sta regalando ben poche gioie ai bianconeri. Tanti, infatti, i possibili partenti nella finestra invernale di mercato che si aprirà nel prossimo gennaio. Dai quali la Signora potrebbe ricavare un utile tesoretto per puntellare adeguatamente il reparto.

Juve, centrocampo da ricostruire: i nomi in uscita

Chi ha sicuramente reso al di sotto delle aspettative da quando è arrivato alla Juve (nell’estate 2019) è Aaron Ramsey. Il gallese, che peraltro guadagna quasi otto milioni all’anno, è stato fin qui poco più che una comparsa in bianconero. Totalmente diverse, invece, le prestazioni con il Galles, dove è quasi sempre protagonista. Alla Juve gli infortuni non lo hanno aiutato, ma complessivamente il rendimento è stato assolutamente insufficiente e sproporzionato all’ingaggio dell’ex Arsenal, che potrebbe tornare proprio in Premier League dove può contare su diversi estimatori.

Dalla Premier arrivano richieste anche per altri due centrocampisti bianconeri. Il primo è Dejan Kulusevski, talento su cui la Juve ha puntato forte ma che fin qui, complici anche i vari cambiamenti tattici che i bianconeri hanno attraversato, non è riuscito ad esprimere il suo potenziale se non in rarissime occasioni. Tottenham e Arsenal sono le squadre più interessate allo svedese. Il secondo è Weston McKennie: anche l’americano è tra i cedibili juventini e in Inghilterra sono diverse le società a volerlo.

Anche Adrien Rabiot, che pure ha manifestato la volontà di restare alla Juventus, potrebbe partire se a Madama arrivasse un’offerta allettante. Il francese è un altro che ha mostrato un rendimento sempre a corrente alternata, mai del tutto convincente per gli standard bianconeri. Al momento, l’unico punto fermo del reparto pare essere paradossalmente proprio il nuovo arrivato Manuel Locatelli. Per il resto, nessuno è incedibile, nessuno è intoccabile. In società si sono decisi: una nuova Juve deve passare da un nuovo centrocampo.