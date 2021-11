Perisic: addio o rinnovo? I possibili sostituti

Ivan Perisic sta vivendo a Milano una nuova vita. Adattato al ruolo di esterno sinistro da Conte, ha mostrato miglioramenti costanti nell’ultimo anno e mezzo, rivelandosi uomo chiame nello scacchiere di Conte prima e Inzaghi poi. Criticato spesso in passato per il suo atteggiamento in campo, il croato sembra aver cambiato totalmente mindset e si sta imponendo nel campionato italiano in un ruolo per lui non usuale. In scadenza a giugno 2022, la domanda che tutti i tifosi neroazzurri si pongono è: Perisic rinnova o meno? Da parte sua, il croato non lascia trasparire nulla e sembra intenzionato a portare il suo contratto a scadenza.

Perisic guadagna 4,6 milioni all’anno e sono cifre molto alte per la dirigenza neroazzurra. Dirigenza che gli proporrebbe un rinnovo, su base biennale, a cifre più basse – come si sta provando a fare con Handanovic – che si aggirerebbero sui 2/2,5 milioni all’anno. L’eventuale sostituto del croato l’Inter lo avrebbe già in casa: Dimarco. Ma occhio anche ad altri nomi. Sta tornando in auge il nome di Kostic – in estate vicinissimo alla Lazio – e quello di Bensebaini che andà in scadenza nel 2023. Inter sempre alla ricerca di occasioni, come quella di Pedraza, spagnolo del Villareal classe 1996 e col contratto in scadenza a giugno 2022. Sullo sfondo i vari Cambiaso del Genoa, Bastoni dello Spezia e Wijndal dell’AZ.

Perisic rinnova? Chissà, nel frattempo l’Inter cerca un potenziale sostituto. Ad oggi il suo e quello di Brozovic restano i rinnovi più complessi.