Van de Beek: futuro in Italia?

Arrivato allo United il 2 settembre 2020 per 39 milioni più 5 di bonus, Donny Van de Beek non si è mai imposto coi Red Devils. Dopo aver segnato all’esordio, il 19 settembre 2020 contro il Crystal Palace (partita poi persa 3-1), non ha mai più trovato la rete. E da quel lontano 19 settembre, è sceso in campo solo altre 19 volte. Delle 20 presenze totali, molte sono spezzoni di partita. Il centrocampista olandese classe 1997 non è una prima scelta di Solskjaer e vorrebbe trovare più spazio. Ecco che lo scenario cessione si fa sempre più probabile.

Futuro in Serie A o Liga? Van de Beek al bivio

Le opportunità per il centrocampista non mancano e, anzi, ci sarebbe già stato un primo tentativo serio dell’ambizioso Newcastle. Il classe 97′ non gradirebbe la destinazione e vorrebbe un club più blasonato. Le altre società su di lui sono Juventus, Inter e Barcellona. I catalani, che lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, formerebbero nuovamente il fantastico duo di centrocampo formato da lui e De Jong che tanto bene ha fatto all’Ajax. Anche la Juventus, dati i problemi a centrocampo, lo accoglierebbe a braccia aperte. Ma, a oggi, difficile che possa accettare la destinazione bianconera. Sullo sfondo anche l’Inter che porterebbe a Milano anche il suo ex compagno di squadra all’Ajax Onana.

Solo due mesi fa il centrocampista dichiarava “Solskjaer mi ha detto: “Voglio che tu rimanga qui”. Ho bisogno di fidarmi di lui. Se non ha bisogno di me penso che mi avrebbe lasciato andare. Penso che abbia dei piani con me, ho solo bisogno di lavorare sodo e spero di poter mostrare alla gente, un giorno, cosa posso fare.” Da quel 6 settembre è sceso in campo solo 3 volte: 6 minuti contro il Newcastle in Premier, 45 minuti in Champions contro lo Young Boys e 90 minuti in coppa contro il West Ham. La sessione invernale di calciomercato si avvicina e Van de Beek si allontana sempre di più dallo United.