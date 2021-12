Calciomercato Inter: altro rinnovo contrattuale in arrivo

Calciomercato Inter, rinnovo contrattuale in arrivo. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno per incassare un nuovo si. Dopo il prolungamento del matrimonio con Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez e Nicolò Barella, un altro tassello fondamentale della rosa interista sta per accettare la proposta che gli è stata inoltrata nelle scorse settimane. Le parti stanno limando gli ultimi dettagli, ma non dovrebbero esserci problemi sull’esito positivo della trattativa.

Calciomercato Inter, rinnovo contrattuale in vista: il giocatore pronto ad accettare

Nella giornata di oggi vi sarà l’incontro tra Beppe Marotta e Piero Ausilio da un lato, e Giuseppe Riso, agente di Federico Dimarco, dall’altro. L’esterno mancino, attualmente, ha il contratto in scadenza a giugno 2023. La società nerazzurra, visto l’importante apporto dato nelle ultime due stagioni, intende non solo farne una bandiera interista, ma anche concedergli un sostanzioso aumento di ingaggio. Ad oggi il difensore percepisce 600 mila euro annui. La dirigenza, vuole aumentarlo fino ad inserirlo nella media degli ingaggi degli altri colleghi. Per il calciatore, che è stato abile a mettersi in mostra nel calcio che conta, è un’ottima possibilità per fare la storia del club milanese, diventandone una degli uomini simbolo. Questa, per i tifosi della Beneamata, non può essere che un’ottima notizia, visto l’importante affetto che nutrono nei confronti dell’ex Verona.