Calciolmercato Juventus: suggestione inglese per la Vecchia Signora

Calciomercato Juventus: Edison Cavani è il nome nuovo per l’attacco. Secondo Tuttosport, la Vecchia Signora necessita di un rinforzo in quella parte del campo. Questa esigenza non è certo una cosa nuova. Già la scorsa estate a Torino si era cercato a lungo di portare Maurito Icardi. Ma poi, come noto, il tormentone estivo finì con un nulla di fatto. Adesso, vista la posizione in classifica, la dirigenza ha intenzione di trovare un componente che dia una mano di aiuto a Dybala e Morata. I due, anche se sono attaccanti di prim’ordine, hanno in parte deluso le aspettative. Juventus di nuovo sul mercato alla ricerca di un ariete di sfondamento.

Calciomercato Juventus: Edison Cavani in scadenza di contratto

L’attaccante uruguaiano, che negli ultimi mesi è stato in parte chiuso dal ritorno di Cristiano Ronaldo ai Red Devils, ha il contratto in scadenza a giugno. Attualmente le trattative tra le parti per il prolungamento del rapporto sembrano essersi arenate. La Juventus, in base ai rumors trapelati negli ultimi giorni, avrebbe contattato l’entourage del giocatore, ingolosita dall’opportunità di prenderlo senza sborsare cifre enormi o addirittura a parametro zero. Ad oggi, la società bianconera non si è sbilanciata su un possibile inizio della trattativa, ma il sogno di regalare ad Allegri un campione in grado di riportarla tra le prime della classe, resta nell’aria.