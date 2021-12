Trasferimento clamoroso per Muriel?

La stagione dell’Atalanta fin’ora è molto soddisfacente. I bergamaschi sono attualmente terzi con 37 punti, a -2 dal Milan e a -3 dall’Inter. La squadra di Gasperini ha vinto le ultime sei partite, recuperando punti ai rivali e superando il Napoli – claudicante – di Spalletti. L’Atalanta ha approfittato del pareggio del Milan, portandosi terzo in classifica e, ora, ci crede davvero. E, nonostante i risultati, c’è qualche malcontento: Luis Muriel. Il colombiano ha messo quest’anno a segno solo 2 reti e pare in condizione fisica non ottimale. Secondo alcune voci di mercato ci sarebbe l’interesse della Juve su Muriel.

Muriel ha messo a segno ben 42 reti con l’Atalanta in campionato, di cui 22 lo scorso anno e 18 nel campionato 2019/20. L’anno scorso, oltre alle 22 reti, il colombiano è stato protagonista di ben 9 assist, risultando uno dei migliori calciatori dell’anno. Quest’anno, invece, non sembra essere in condizione fisica ottimale e le sole due reti lo dimostrano. E l’ipotesi di un addio a gennaio non è così utopica. La Juve su Muriel potrebbe essere solo l’ultima di una lunga fila con Inter, Milan, Roma e Fiorentina che tengono sott’occhio la situazione.

Allegri ha bisogno di un attaccante come il pane, vista la condizione fisica precaria di Dybala e Kean che non ha dato ad oggi un apporto in termini realizzativi.