Milan Udinese 1-1, la capolista deludente si salva nel recupero con un goal di Ibrahimovic

Un brutto Milan visto ieri sera, sterile in fase offensiva e con poche idee, questa è la fotografia della partita fatta dai rossoneri alla Dacia Arena contro l’Udinese. Il risultato è di 1-1, con un goal in pieno recupero di Ibrahimovic dopo il vantaggio dell’Udinese con Beto al 17esimo minuto del primo tempo. In panchina faceva il suo esordio Cioffi che aveva chiesto alla squadra una prestazione di carattere e così è stato, un pareggio che vale molto per i bianconeri. Ora la squadra di Pioli rischia di essere scavalcata dall’Inter e raggiunta dal Napoli in classifica, con un’Atalanta che può portarsi ad un punto. Domenica prossima un match importante il diavolo se la dovrà vedere con il Napoli sarà come una finale.

Le parole di Pioli

“Quando faccio le scelte sono convinto di quello che faccio, la squadra era ben messa in campo non siamo stati così lucidi, abbiamo commesso un errore grave sul loro goal, la partita si è fatta più difficile per la loro organizzazione, e secondo me per la mancanza di ritmo e di lucidità che abbiamo avuto questa sera, non è stata la nostra miglior prova”. Prosegue dando un’anticipazione sul recupero degli infortunati: “contro il Napoli probabilmente recupereremo Giroud ma bisogna valutare”.