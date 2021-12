Milan: si guarda in casa del Lilla per puntellare la difesa

Calciomercato Milan: Botman del Lille per puntellare la difesa rossonera. E’ questo il nome nuovo che si sta seguendo in via Aldo Rossi. Dopo l’acquisto di Magic Mike Maignan, un nuovo giocatore potrebbe approdare dalla Francia a Milanello. La dirigenza milanista, dopo l’infortunio patito da Kjaer, vuole intervenire sul mercato. La parola d’ordine però sarà razionalità. Il Diavolo infatti, non vuole andare alla cieca bensì, concretizzare un affare che da un lato non faccia sentire l’assenza del danese, ma che dall’altro dia nuova linfa vitale alla retroguardia.

Calciomercato Milan: si segue Botman del Lille

Il nome nuovo sul taccuino di Paolo Maldini è quello dell’ olandese Sven Botman del Lille, 21enne cresciuto all’Ajax, che ha militato anche per una stagione nell’ Heerenveen . Alto oltre un metro e novanta, dalla buona velocità e mancino, può anche giocare nella zona destra del reparto arretrato. Con Tomori, potrebbe formare un’ottima coppia di difensori centrali, forti e versatili. I francesi lo valutano intorno ai 25- 30 milioni di euro. In casa Milan, stando all’articolo apparso stamane sulla Gazzetta dello Sport, ipotizzano di replicare l’affare che ha portato questa estate, all’approdo definitivo dell’anglo-canadese dal Chelsea a Milano. In particolar modo si preferirebbe chiedere il calciatore Orange in prestito con diritto di riscatto. E soltanto dopo averne valutate le reali capacità e potenza, realizzare l’investimento oneroso. Se realmente l’operazione dovesse concretizzarsi, in via Aldo Rossi disporrebbero di un tandem difensivo in grado di fare invidia alle dirette concorrenti.