Anel Ahmedhodžić, il Milan fa il suo nome: ritenuto una necessità

MILAN – Anel Ahmedhodžić, a quanto pare, si rivela il nome tanto atteso in casa dei rossoneri. Il ct Paolo Maldini mostra di avere idee chiare a riguardo, durante il pre-partita di Milan-Roma avverte i suoi tifosi, al contempo però: “non aspettarsi colpi alla Berlusconi da parecchi milioni“. Cosa avrà voluto intendere con questo? Andiamo a scoprire qualcosa in più sul bosniaco.

Anel Ahmedhodžić, il difensore “è una necessità”

Lo svedese Anel Ahmedhodžić classe ’99, naturalizzato bosniaco, attualmente è un difensore-centrale del Malmö FF. E’ entrato a far parte delle principali giovanili svedesi, dall’Under 17 fino all’Under 21. “Diversi club risultato essere interessati ad Anel, il Milan sembra essersi riunito ieri sera. Hanno iniziato a chiamare il Malmö, ci sono anche il Brentford, un club tedesco, poi due francesi. Tutto è possibile” queste le dichiarazione del padre del giocatore, ai microfoni di Reprezentacija.ba.

Numeri importanti nel mirino dei rossoneri

Nel mirino dei rossoneri si punta in alto, partendo dal francese Abdou Diallo proveniente dal Paris Saint Germain. Finendo per Senesi e Szalai, da qui spunta l’importante idea per Anel. Questo anno ha affrontato la Juventus in Champions League con la maglia del Malmo FF e non da molto è stato vicino dall’indossare la maglia dell’Atalanta.