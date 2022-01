Calciomercato Genoa, continua la rivoluzione targata Shevchenko: un colpo in entrata ed uno in uscita. Si anche cerca un attaccante

Calciomercato Genoa: Shevchenko continua a rivoluzionare la rosa del Grifone. Dopo l’acquisto del difensore Silvan Hefti per 5 milioni di euro dallo Young Boys la nuova proprietà americana non intende fermarsi. Un altro colpo di mercato è stato messo a segno. La società è anche conscia del fatto che l’organico rossoblù è diventato eccessivamente corposo. Da qui l’esigenza di snellirlo con diverse cessioni che riguarderanno vari reparti del campo.

Calciomercato Genoa: Shevchenko può abbracciare Ostigard

Secondo acquisto per il reparto arretrato genoano. Dopo Silvan Hefti ecco Leo Skiri Ostigard in prestito secco dal Brighton. L’ufficialità è arrivata nella tarda serata di ieri con il norvegese che ha già sostenuto le visite mediche di rito. Il 22enne, nella prima parte di stagione, ha militato nell’ Aston Villa dove ha alternato prestazioni buone a momenti di opacità. L’esperienza in Liguria potrebbe essere l’ideale per affermarsi nel calcio che conta. Giocatore che viene giocatore che va. Il Genoa si appresta a salutare Mohamed Fares. Il centrocampista non ha mai convinto l’ambiente e non è mai entrato nel progetto tecnico del neoallenatore ucraino. In base a quanto affermato dal giornalista Alfredo Pedullà la Lazio, proprietaria del suo cartellino, avrebbe già trovato un accordo di massima con il Torino e con lo staff del giocatore. Il tunisino si appresta ad indossare la casacca granata dopo aver collezionato 7 presenze e 2 gol all’ombra della Lanterna. Altri nomi in uscita sono quelli di Caicedo ed Ekuban che sembra destinato a tornare in Turchia e ad accasarsi al Konyaspor.

#Fares: accordo di massima #Lazio–#Torino in prestito con diritto di riscatto. L’esterno lascerà il #Genoa e ha già l’intesa economica con il #Torino — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 6, 2022

Il Genoa valuta ulteriori innesti per il reparto avanzato

La dirigenza genoana pensa anche a puntellare il reparto offensivo. Fallita la trattativa con Piatek in procinto di firmare con la Fiorentina, si guarda in casa Atalanta. Piacciono i profili di Roberto Piccoli e Aleksei Miranchuk. Per il primo la strada è tutta in salita perchè l’infortunio accorso a Duvan Zapata ha spinto mister Gasperini a bloccare la cessione dell’ex Spezia, considerandolo una valida alternativa al colombiano. Secondo voci circolate è più probabile che sia il russo a trasferirsi nel capoluogo ligure in prestito con diritto di riscatto, visto che quest’anno non riesce a trovare spazio con il tecnico nerazzurro. Però la Dea vorrebbe tramutare il diritto in obbligo di riscatto fissato ad una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Le interlocuzioni sembrano destinate a proseguire e le prossime settimane diranno se si giungerà ad una concretizzazione dell’operazione.