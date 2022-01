Calciomercato: le ultime su Samp, Torino e Genoa. Sabatini nuovo ds della Salernitana

Calciomercato serie A: le ultime notizie di Samp, Torino, Genoa e Salernitana. In questa seconda settimana della finestra invernale numerose interlocuzioni hanno preso il via. Le società più attive, sino a questo punto, sono state la Fiorentina con il doppio colpo Piatek-Ikonè, e il Genoa della nuova proprietà americana. Il Grifone ha messo a segno un tris di affari in entrata che potrebbero portarlo alla salvezza. Le rivali però non resteranno a guardare. Si prevede che diverse trattative saranno portate a termine.

Calciomercato Torino: Cairo vuole riscattare Brekalo

Il presidente Urbano Cairo è molto soddisfatto del rendimento del calciatore fino a questa punto della stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sarebbero pronti 10 milioni di euro da versare nelle case del Wolfsburg; l’opzione di riscatto è valida fino a marzo e i granata hanno intenzione di esercitarla per acquisire a titolo definitivo il 23enne croato. In più la dirigenza torinese ha trovato l’accordo con la Lazio per Fares. Il franco-algerino arriverebbe un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Si attende solo il benestare del Genoa squadra in cui attualmente il centrocampista milita. In uscita Kone che dovrebbe essere ceduto ad una società di B: su di lui Crotone, Vicenza, Alessandria. L’attaccante Verdi piace sia al Venezia che alla Samp che hanno espresso il loro gradimento.

Calciomercato Sampdoria: l’Empoli cerca Murru

Il clud doriano, dopo aver acquistato Conti a titolo definitivo del Milan, e fatto un sondaggio per l’attaccante torinese potrebbe sfoltire la rosa. Infatti si registra un concreto interesse da parte dell’Empoli per Nicola Murru. Il 27enne, dopo la parentesi al Torino dello scorso anno, potrebbe nuovamente cambiare casacca. Inoltre nel mirino dei liguri ci sarebbe il difensore centrale del Milan Matteo Gabbia. I blucerchiati, rimasti affascinati dalle sue ultime prestazioni in campionato, sarebbero disposti a prenderlo in prestito fino a fine anno.

Il Genoa sogna Miranchuk

La Gazzetta dello Sport da diverso tempo riporta un serio interresse rossoblù per l’atalantino Miranchuk. Un accordo con i nerazzurri sarebbe già stato trovato: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della squadra genoana. Ma visto che Shevchenko potrebbe abbandonare la panchina del Genoa prematuramente questa ipotesi, nelle ultime ore, si è indebolita anche se non è del tutto chiusa.

La Salernitana ufficializza Sabatini

Walter Sabatini è il nuovo ds del club campano. L’ex membro della società giallorossa si è legato ai granata di Danilo Iervolino fino a giugno.