Scambio Ndombélé-Kessiè, il Milan rifiuta la proposta

Difficilmente in questa stagione Tanguy Ndombélé vestirà la maglia rossonera e al contrario, quasi certamente Franck Kessié finirà la sua stagione con il Milan. L’ivoriano è uno dei perni della squadra di Stefano Pioli e nonostante sia al centro della rinascita dei rossoneri, non sembra ancora intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza a giugno. La società milanese vorrebbe evitare un secondo caso Donnarumma e quindi perdere a parametro zero un pezzo pregiato della rosa. Ad ogni modo la situazione è ferma. Al momento la richiesta d’ingaggio avanzata dall’entourage del calciatore africano è più alta rispetto all’offerta proposta dal Milan.

In mezzo a questo trambusto si è fatto avanti il Tottenham di Antonio Conte. L’ex tecnico dell’Inter è un grande estimatore di Frank Kessié e lo vorrebbe in Inghilterra già a gennaio. Per questo motivo la società inglese ha proposto ai rossoneri uno scambio alla pari con Ndombélé.

Il Milan rifiuta lo scambio Kessiè-Ndombélé

Tanguy Ndombélé, centrocampista classe 1996 della nazionale francese, dopo essersi messo in mostra con la maglia del Lione non riesce a trovare continuità con la casacca degli Spurs. Potrebbe rappresentare il degno rimpiazzo di Franck Kessié e inoltre i rossoneri non resterebbero a mani vuote perdendo senza introiti l’ivoriano a giugno.

L’ostacolo principale che non permette alla trattativa di decollare è l’ingaggio di Ndombélé, infatti il francese percepisce uno stipendio di 10 milioni di sterline (circa 12 milioni di euro) fuori dalla portata della dirigenza rossonera.