Calciomercato Inter: Stefano Sensi via a gennaio? 4 club interessati

Stefano Sensi e Inter: strade destinate a dividersi? E’ questa l’incredibile notizia di calciomercato riportata da numerose testate giornalistiche. Il centrocampista, che la scorsa stagione era riuscito a trovare una maggiore continuità, con Simone Inzaghi sembra essere finito ai margini del progetto societario. Varie squadre sono interessate al suo cartellino ma una su tutte lo sta seriamente corteggiando: la Sampdoria.

Stefano Sensi e l’Inter si separeranno presto?

Il giocatore, nel corso di questo avvio di stagione, ha all’attivo un minutaggio irrisorio se confrontato a quello dell’annata passata. Proprio per tale ragione aveva chiesto al tecnico nerazzurro un incontro chiarificatore per cercare di capire le sue intenzioni nei mesi a venire. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com l’esito del colloquio non sarebbe stato positivo con l’allenatore che non gli avrebbe dato grosse garanzie di un maggiore impiego. Adesso si sta guardando intorno per capire il da farsi. La prossima settimana è stato fissato un appuntamento tra il suo agente Beppe Riso e la dirigenza interista per elaborare una strategia comune. Sensi vuole trovare una soluzione che gli consenta di scendere in campo con una certa continuità. La società che si è mostrata maggiormente interessata è la Sampdoria che lo cerca già da alcune settimane. Ma nelle ultime ore si sono fatte avanti anche Empoli e Fiorentina che hanno sondato il terreno per carpire i suoi desideri. Stando a quanto trapelato, non sarebbe molto convinto dell’offerta doriana e preferirebbe restare a Milano per cercare di riguadagnare la fiducia dell’ambiente. Maggiori delucidazioni su questo intrigo di mercato potrebbero aversi nelle prossime settimane.