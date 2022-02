Juventus, rinnovo de Ligt: due big interessate all’olandese

Juventus, rinnovo de Ligt ancora in fase di studio, il difensore olandese non mette tutti d’accordo. Un protagonista assoluto nella rosa di Max Allegri. Ma qual’è l’obiettivo della società bianconera? Il club punta a trattenere il giocatore per almeno un altro anno anche se rimane il dubbio della cessione in estate. Alle porte iniziano ad esserci offerte importanti e dinanzi alla formazione bianconera Matthijs rimane il giocatore più pagato nella rosa (8 milioni netti + bonus a stagione)

Juventus, rinnovo de Ligt: contratto attuale

Il difensore olandese Matthijs de Ligt al momento possiede un contatto in scadenza nel 2024 con una clausola rescissoria da circa 120 milioni di euro. L’obiettivo della società bianconera è prolungare il percorso del giocatore, almeno a 1 anno, anche se sarà molto difficile date le maxi offerte dall’estero. Al momento risulta essere il giocatore più pagato della rosa, l’idea sarà tutelare una futura svendita o un allontanamento a parametro zero.

Dichiarazioni Tuttosport

Come riporta Tuttosport la Signora sarebbe disposta a scendere con il prezzo di vendita, in modo da rendere più fattibile il cartellino di de Ligt. La cessione dell’olandese potrebbe essere un modo semplice per fare cassa al club bianconero e finanziare le successive cessioni di mercato. Le due big che al momento si giocano il difensore sono Barcellona e Chelsea, fatte sotto già da un pezzo. Ma a quanto pare il club fa resistenza, con la volontà appunto, di trattenerlo un altro anno.

Un protagonista assoluto

Il difensore olandese risulta essere un protagonista assoluto nella rosa del ct Allegri, disputando praticamente tutti i match saltandone solamente 5. Un difensore praticamente impeccabile, in costantemente crescita a livello tecnico. Qualsiasi scelta verrà presa a nome di de Ligt dovrà esser fatta con molta attenzione.