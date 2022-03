Ballo-Touré ai saluti, il Milan bussa alla porta dell’Empoli

Le strade di Ballo-Touré e del Milan potrebbero separarsi a fine stagione. Nell’ultimo match di campionato contro l’Empoli è arrivata la definitiva bocciatura per il terzino francese. Nonostante la squalifica di Theo Hernandez, l’ex Monaco non ha giocato nemmeno un minuto. La cosa non è piaciuta all’entourage del calciatore che si sta muovendo per valutare soluzione alternative. Allo stesso modo gli addetti al mercato di casa Milan sondano possibili sostituti che possano meglio adattarsi alla formazione di Stefano Pioli.

Parisi al posto di Ballo-Touré

Fabiano Parisi si sta mettendo in bella mostra con la maglia dell’Empoli e non è un caso la convocazione nella nazionale Under21. Il giovane campano classe 2000 è oggetto del desiderio di diverse squadre di Serie A e fra queste c’è anche il Milan. I rossoneri vedono in Parisi un prospetto interessante da far crescere senza pressioni e per questo potrebbe integrarsi meglio nelle dinamiche dello spogliatoio, accettando di fare la riserva di Theo. La trattativa però non è semplice, c’è da superare la concorrenza del Napoli che gode di buoni rapporti con l’Empoli e che da tempo corteggia il difensore.

Al momento in Via Turati il pensiero principale è rappresentato dalla corsa Scudetto ma la società non può fermarsi e deve iniziare a mettere i primi tasselli in vista della prossima stagione.