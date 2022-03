Napoli, il Maradona allontana il sogno Scudetto

Il Diego Armando Maradona di Napoli non è il fortino inespugnabile tanto sognato a inizio stagione da Luciano Spalletti. Gli azzurri in questo campionato hanno subito quattro delle cinque sconfitte all’interno delle mura amiche. Il Milan ieri sera si è imposto allo Stadio Maradona con il punteggio di 1 a 0, risultato che fa pendere la bilancia della sfida Scudetto a favore dei rossoneri. Prima degli uomini di Pioli sono usciti vincitori dall’ex San Paolo, anche Atalanta, Empoli e Spezia.

Dati alla mano, il Napoli in casa ha raccolto soltanto 26 punti in 14 partite. Un bottino molto modesto se consideriamo che con lo stesso numero di match giocato fuori dalla Campania, gli azzurri hanno ottenuto ben 5 punti in più.

La sconfitta contro il Milan brucia molto in casa Napoli, non a caso Lorenzo Insigne nel post-gara ha dichiarato: “Sicuramente molto demerito da parte nostra, abbiamo lottato fino alla fine ma dispiace perché c’era tanta gente che ci ha sostenuto oggi. Ci dispiace tanto di non aver fatto felice i nostri tifosi. Sapevamo che oggi era una grande occasione che abbiamo sprecato, non possiamo piangerci addosso perché ci sono tante partite e pochi punti. Dobbiamo rimanere concentrati. C’è tanta tristezza per non aver vinto, meglio analizzare a mente fredda domani le cose giuste e sbagliate”.