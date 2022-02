Maignan: “San Siro mi è stata presentata come la casa del Milan”

Uno dei grandi protagonisti della vittoria del Milan nel derby è stato sicuramente Mike Maignan. L’estremo difensore dei rossoneri, assente nell’incontro d’andata, si è preso le luci della ribalta grazie a una serie di parate importanti che hanno tenuto a galla la squadra di Pioli. La prestazione del francese ha permesso al Milan di non affondare sotto i colpi dell’Inter e dar via alla remuntada firmata dalla doppietta di Giroud. Secondo quanto dichiarato nel post-partita dallo stesso Maignan sui social, a caricarlo non è stato mister Pioli ma bensì il parcheggiatore dello Stadio San Siro.

Negato il parcheggio a Maignan: “Questa è la casa dell’Inter”

Il portiere francese dopo l’importante vittoria che riapre la corsa Scudetto, ha svelato sul suo profilo Instagram un simpatico aneddoto: “Ieri quando ho voluto, come al solito, parcheggiare la macchina allo stadio, il parcheggiatore mi ha detto: ‘Scusa, ma oggi la tua macchina deve stare fuori! Questa è la casa dell’Inter in questo fine settimana’. Io gli ho risposto: ‘Hai appena cambiato l’arredamento senza il mio permesso! San Siro mi è stata presentata come la casa del Milan'”.

Dopo la partita di ieri il campionato è stato riaperto e al prossimo derby il parcheggiatore nerazzurro ci penserà due volte a negare il posto a Maignan.